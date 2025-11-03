Ціни на нафту зростають після рішення ОПЕК+ призупинити підвищення видобутку у першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє Reuters 3 листопада.

Деталі

Нафта подорожчала в понеділок після того, як ОПЕК+ вирішила тимчасово призупинити підвищення видобутку у січні-березні 2026 року, зменшивши побоювання щодо надлишку пропозиції. Проте слабкі дані з азійського промислового сектору обмежили ріст цін.

Ф’ючерси Brent піднялися на 28 центів, до $65,05 за барель, WTI – на 25 центів, до $61,23 за барель.

ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу у грудні, що відповідає рівню жовтня-листопада. «Понад грудень, через сезонні коливання, виробничі обмеження у січні, лютому та березні залишаться без змін», – повідомили в організації.

Аналітики зазначають, що жовтневий обвал цін на нафту на понад 2% був викликаний страхами надлишку пропозиції та економічними наслідками тарифної політики США. Прогнози щодо ціни залишаються стабільними, оскільки збільшення видобутку ОПЕК+ і слабкий попит компенсують геополітичні ризики.

За даними Управління енергетичної інформації США, видобуток американської нафти у серпні встановив рекорд – 13,8 млн барелів на добу.

Тим часом промисловість Азії продовжує відчувати тиск через слабкий попит із США та тарифи адміністрації Трампа, що впливає на заводські замовлення у регіоні – найбільшому споживачі нафти у світі, зазначає видання.

Контекст

Експерти відзначають, що ринок має значний надлишок нафти, особливо через потенційний вплив санкцій США на російський експорт. Зокрема, Росія лишається ключовим фактором невизначеності після санкцій проти «Роснефти» та «Лукойл» і атак на енергетичну інфраструктуру в межах війни в Україні.

Минулої неділі український дрон атакував порт Туапсе на Чорному морі, викликавши пожежу і пошкодження корабля, зазначає Reuters.

30 жовтня експорт нафтопродуктів з РФ сягнув найнижчого рівня з початку війни через зупинку НПЗ та посилення санкцій Заходу, які підірвали енергетичну торгівлю країни.