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«Кернел» скоротив квартальну переробку олійних на 13%

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

У третьому кварталі 2025 фінансового року (січень–березень) агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського переробив 845 000 т олійних культур: 694 000 т соняшника і 151 000 т сої. Це на 3% більше, ніж у 2024-му, проте на 13% менше, ніж у попередньому кварталі, йдеться у звіті компанії.

Ключові факти

  • Дефіцит сировини зберігався протягом дев’яти місяців, проте ближче до посівної кампанії аграрії почали активніше продавати запаси, які утримували в очікуванні кращих цін, зазначив «Кернел». Через дефіцит сировини заводи компанії простоювали, середнє навантаження становило 86%.
  • За дев’ять місяців компанія переробила 2,5 млн т олійних – на 12% більше, ніж торік. Збільшити обсяг переробки вдалось зокрема завдяки запуску нового заводу у лютому 2024 року.
  • Обсяги продажу олії за дев’ять місяців зменшились на 6% рік до року, до 1 млн т. У пляшках було продано 63 000 т, решту – наливом.
  •  EBITDA на тонну олії скоротилася на $4 – до $103, у річному вимірі – на 19%. EBITDA сегменту – $36 млн. Це на 26% менше, ніж торік, і 18% менше, ніж у попередньому кварталі.

Контекст

Наприкінці січня головний акціонер «Кернела» Namsen Ltd, яка належить українському бізнесмену Андрію Веревському, збільшила свою частку до 95,06% акцій.

До війни «Кернел» посідала перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%). Компанія також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Виторг «Кернел» у другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень–грудень 2024 року) зріс на 10%, до $1149 млн. Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн.

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