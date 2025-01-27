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ЦВК Білорусі назвала Лукашенка переможцем президентських виборів. МЗС України їх не визнає

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олександр Лукашенко на виборчій дільниці в Мінську. 26 січня 2025 року /Getty Images

Олександр Лукашенко на виборчій дільниці в Мінську. 26 січня 2025 року Фото Getty Images

Олександр Лукашенко перемагає на так званих президентських виборах у Білорусі, які пройшли 26 січня. Про це повідомила Центральна виборча комісія Білорусі в ніч на 27 січня, посилаючись на попередні дані. За версією ЦВК, Лукашенко набрав 86,82% голосів. Україна заявляла, що це голосування «немає підстав називати президентськими виборами».

Деталі

  • Попередня інформація про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в президенти республіки Білорусь: Олег Гайдукевич – 2,02%, Ганна Канопацька – 1,86%, Олександр Лукашенко – 86,82%, Сергій Сиранков – 3,21%, Олександр Хижняк – 1,74%, проти всіх – 3,6%, йдеться у повідомленні ЦВК.
  • За версією ЦВК, підсумкова явка на «виборах» становила 85,7%. 
  • Остаточні підсумки виборів ЦВК оголосить протягом 10 днів.

Контекст

Міністерство закордонних справ України раніше заявило, що голосування, яке відбудеться в Білорусі 26 січня, немає підстав називати президентськими виборами, заявив минулого тижня речник МЗС Георгій Тихий.

Україна солідарне з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ. Лукашенко фактично позбавив права участі у виборах великої кількості громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, наголосив Тихий.

Європейський союз назвав президентські вибори в Білорусії «фіктивними і такими, що не є ні вільними, ні справедливими». «Демократія вимагає вільних, справедливих і прозорих виборів, що проводяться в суспільстві, де переважають права людини, без обмежень свободи зібрань або слова, і в якому плюралістичні ЗМІ можуть вільно працювати. У Білорусії це не так», – ідеться в спільній заяві глави дипломатії ЄС Каї Каллас і члена Єврокомісії з розширення ЄС Марти Кос.

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, і вже всьоме раз брав участь у виборах. 

Попередні вибори президента Білорусі, що відбулися 2020 року, супроводжувалися наймасовішими протестами за всю історію країни. Протести почалися після того, як ЦВК оголосила, що Олександр Лукашенко здобув на виборах понад 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Опозиція Білорусі заявила про масову фальсифікацію виборів. 

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