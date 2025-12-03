Верховна Рада ухвалила держбюджет-2026. Головні цифри

Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік з дефіцитом близько 18,5% ВВП. Законопроєкт №14000 у другому читанні з урахуванням пропозицій профільного комітету підтримали 257 народних депутатів.

Ключові факти

Після доопрацювання урядом бюджетних висновків до другого читання обсяг доходів збільшено на 27,8 млрд грн, до 2 трлн 917,9 млрд грн. Загальний фонд становить 2 трлн 625 млрд грн, спеціальний фонд – 292,9 млрд грн. Доходи у 2026 році будуть більші на 415,3 млрд грн, ніж у 2025-му.

Видатки та надання кредитів із державного бюджету у 2026 році становитимуть 4 трлн 837,4 млрд грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Загальний фонд – 4 трлн 416,5 млрд грн, спеціальний фонд – 420,9 млрд грн.

Граничний дефіцит бюджету на 2026 рік зросте до 1,9 трлн грн. «Рівень дефіциту державного бюджету становитиме 18,5% від ВВП», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Потреба у зовнішній підтримці на 2026 рік становитиме 2 трлн 79 млрд грн. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн «Великої сімки».

Половина витрат піде на сектор безпеки та оборони – 2,81 трлн грн, що становить 27,2% ВВП. Зокрема, 1,3 трлн грн виділено на грошове забезпечення військовослужбовців.

У держбюджеті уряд запланував підвищення соціальних стандартів – вперше з 2023 року: мінімальна зарплата зросте з 8000 грн до 8647 грн (+8%); загальний прожитковий мінімум – з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%); прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – з 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).

До другого читання збільшено фінансування резервного фонду на 19 млрд грн.

Передбачені додаткові кошти на поетапне підвищення зарплат педагогів, закупівлю пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат бізнесу через війну та будівництво укриттів у дитсадках.

Контекст

22 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік у першому читанні. Цього разу до законопроєкту внесли рекордну кількість правок – понад 3300.

Депутати підтримали документ як основу, визначивши основні напрями видатків. Як і протягом останніх чотирьох років війни, пріоритетом залишаються витрати на оборону – близько 2,8 трлн грн. «Сукупна вартість запропонованих змін становить 7,1 трлн грн», – зазначила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Деталі чергового бюджету воєнного часу – у матеріалі Forbes.