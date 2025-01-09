В очікуванні найгіршого сценарію. Як Європі реагувати на скандальні заяви Трампа? Розповідає британський стратег Тімоті Еш

Обіцянки Дональда Трампа про швидкий мир для України виявляються порожніми словами, стверджує у своїй колонці на Substack старший стратег Bluebay Asset Management та експерт з питань України Тімоті Еш. Заяви Трампа про сфери впливу та готовність торгувати долею України загрожують не лише США, а й безпеці всієї Європи. Чи готовий Захід до нової хвилі кризи? Forbes переклав роздуми стратега.

Як і більшість людей, я з недовірою спостерігав за виступом обраного президента США Дональда Трампа на пресконференції у Флориді, де він пропонував взяти під контроль Гренландію та Канаду, Панамський канал та Мексиканську затоку, яку тепер називає «Американською затокою».

Легко спробувати сприйняти це як жарт і просто посміятися – це ж Трамп.

Контекст цих подій надзвичайно важливий, адже зараз не час для жартів. Трамп готується до переговорів із Володимиром Путіним щодо миру в Україні, що не може бути легковажною справою, враховуючи багаторічну війну, яка принесла мільйони жертв.

Тим часом Китай продовжує задивлятися на Тайвань, а премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та ізраїльські ультраправі підтримують розширення поселень та політику «Великого Ізраїлю».

Захід засуджує воєнну агресію Росії в Україні як незаконну, так само, як і заклики Ізраїлю щодо розширення поселень, та попереджає Китай не брати приклад із Росії.

Однак виступ Трампа дав інше послання: великі держави мають «сфери впливу», що співзвучно з поглядами Путіна. Здається, Трамп запропонував Путіну угоду: «Якщо хочеш Україну, ось моя ціна – Гренландія, Панамський канал і навіть Канада». При цьому він нехтує міжнародними союзами, НАТО і позицією союзників, як-от Данії. Одним виступом Трамп завдав удару по НАТО. Як тепер реагуватимуть Данія та інші союзники?

Для України та Європи послання очевидне – час готуватися до серйозних викликів.

Трампа часто називають майстром переговорів, але він не використовує свої сильні позиції в переговорах із Путіним. У своєму виступі він фактично віддав ключові козирі – погодився на відсутність членства України в НАТО та відмову від використання Україною ракет далекого радіусу дії по території Росії. Путін, вочевидь, сміється над Трампом, адже вже отримав згоду на збереження під контролем Росії всіх окупованих територій. Це катастрофа для України.

Україні потрібні гарантії безпеки для решти територій, які залишаються незалежними, щоб зберегти економічну, соціальну та політичну стабільність. Виступ Трампа показав, що таких гарантій з боку США чекати не варто. Мінімумом мала б стати підтримка військовою технікою, як це робиться для Ізраїлю чи Південної Кореї. Але Трамп, схоже, дав зрозуміти, що готовий торгувати Україною: якщо Путін отримає території, то що отримає він?

Для Європи це має стати сигналом тривоги. Без достатніх гарантій безпеки Україна може опинитися на межі краху, як застеріг аналітик в Інституті Брукінгса Роберт Каган у своїй статті.

Трамп не має плану миру для України, що підтвердив його виступ. Він змінив обіцянку забезпечити мир за 24 години після вступу на посаду на термін у шість місяців.

Відсутність гарантій безпеки для України загрожує її крахом, що стане екзистенційною кризою для Європи. Це може спричинити масову міграцію мільйонів українців на Захід, посилюючи вже чинну кризу біженців, радикалізацію та зростання впливу крайніх правих партій, а також соціальний і політичний розкол у Європі.

Падіння України може привести її розвинений військово-промисловий комплекс, другий за величиною в Європі, до рук Росії. У такому сценарії Європа без США буде поступатися «Великій Росії», яка включатиме Україну. Путін не зупиниться на цьому: наступними стануть Балтія, Молдова, Польща. Він піде далі на Захід.

Як Європа може на це відповісти? Її послаблюють слабкі уряди у Франції та Німеччині та економічні труднощі у Великій Британії.

Це вже наступна криза для Європи – нова криза єврозони.

Якщо, як стверджує Каган, крах України стане катастрофічною поразкою для Трампа, як він відреагує? Скоріш за все, він відправить американські війська для окупації Гренландії чи Панамського каналу, використовуючи демонстрацію сили, щоб відвернути увагу від своїх очевидних і масштабних провалів.