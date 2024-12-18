У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр. Чим він займатиметься

Всесвітній економічний форум, Мінцифри та Фонд «Східна Європа» відкрили у Києві другий у світі GovTech-центр (GGTC Kyiv). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 грудня. Очолила український GovTech-центр Зоя Литвин – менеджерка, соціальна підприємиця та лідерка у сфері цифрових трансформацій. Мета GovTech-центр – обʼєднати зусилля державного та приватного секторів для розвитку урядових технологій та інновацій.

Деталі

Київський центр – частина мережі Центру аналізу та координації четвертої промислової революції (C4IR) ВЕФ і другий у світі центр, орієнтований на урядові технології. Перший такий центр було відкрито у Берліні в січні 2024 року.

Центр обʼєднує уряд, бізнес, стартапи та науковців для спільного створення цифрових рішень, реалізації проєктів із міжнародними партнерами та обміну досвідом.

Основні напрями його роботи: GovTech Observatory – аналіз глобальних трендів у сфері урядових технологій, дослідження та підготовка аналітики; Innovation Gateway – пошук партнерів для розвитку інновацій у сферах ШІ, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech та AUV; FutureGov Education – навчання цифрових лідерів сучасних технологій, зокрема ШІ, і у співпраці з CDTO Campus створення платформи для тестування та впровадження інновацій.

Контекст

У січні 2024 року під час зустрічі в Давосі Михайло Федоров та президент WEF Бьорге Бренде підписали лист про наміри щодо створення такого центру в Україні.

Офіційне підписання угоди про відкриття GovTech-центру відбулося 29 травня 2024 року під час Diia Summit у Цюриху. Цей захід, організований Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарських партнерів, став платформою для демонстрації досягнень України у сфері цифрової трансформації та обговорення подальших планів розвитку.