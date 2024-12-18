В Киеве открыли второй в мире Govtech-центр. Чем он будет заниматься

Всемирный экономический форум, Минцифры и Фонд «Восточная Европа» открыли в Киеве второй в мире GovTech-центр (GGTC Kyiv). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров 18 декабря. Возглавила украинский GovTech-центр Зоя Литвин – менеджер, социальный предприниматель и лидер в сфере цифровых трансформаций. Цель GovTech-центр – объединить усилия государственного и частного секторов по развитию правительственных технологий и инноваций.

Подробности

Киевский центр – часть сети Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (C4IR) ВЭФ и второй в мире центр, ориентированный на правительственные технологии. Первый такой центр был открыт в Берлине в январе 2024 года.

Центр объединяет правительство, бизнес, стартапы и ученых для создания цифровых решений, реализации проектов с международными партнерами и обмена опытом.

Основные направления его работы: GovTech Observatory – анализ глобальных трендов в сфере правительственных технологий; исследование и подготовка аналитики; Innovation Gateway – поиск партнеров по развитию инноваций в сферах ИИ, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech и AUV; FutureGov Education – обучение цифровых лидеров современных технологий, в частности ИИ, и в сотрудничестве с CDTO Campus создание платформы для тестирования и внедрения инноваций.

Контекст

В январе 2024 года во время встречи в Давосе Михаил Федоров и президент WEF Бьорге Бренде подписали письмо о намерениях по созданию такого центра в Украине.

Официальное подписание соглашения об открытии GovTech-центра состоялось 29 мая 2024 г. во время Diia Summit в Цюрихе. Мероприятие, организованное Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарских партнеров, стало платформой для демонстрации достижений Украины в сфере цифровой трансформации и обсуждения дальнейших планов развития.