Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У Китаї на хімзаводі стався потужний вибух (відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У провінції Шаньдун (Китай) на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical у місті Гаомі стався потужний вибух, після якого в небо піднялася величезна вогняна куля та густий дим на сотні метрів. Про це пишуть South China Morning Post, CNN і AP.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі 

  • Причина вибуху поки невідома. Вибухова хвиля вибила вікна в будинках місцевих жителів і навіть на складі за три кілометри від заводу. 
  • На місце події направили 55 одиниць техніки та 232 рятувальники, а також національні та спеціалізовані підрозділи для реагування на надзвичайні ситуації.
  • Китайські державні ЗМІ не повідомляли про постраждалих.

Контекст 

Shandong Youdao Chemical, розташована в промисловому парку Вейфана, є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу (11 000 тонн на рік) і виготовляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. На підприємстві працює кілька сотень осіб.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні