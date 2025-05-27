У провінції Шаньдун (Китай) на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical у місті Гаомі стався потужний вибух, після якого в небо піднялася величезна вогняна куля та густий дим на сотні метрів. Про це пишуть South China Morning Post, CNN і AP.
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Деталі
- Причина вибуху поки невідома. Вибухова хвиля вибила вікна в будинках місцевих жителів і навіть на складі за три кілометри від заводу.
- На місце події направили 55 одиниць техніки та 232 рятувальники, а також національні та спеціалізовані підрозділи для реагування на надзвичайні ситуації.
- Китайські державні ЗМІ не повідомляли про постраждалих.
Контекст
Shandong Youdao Chemical, розташована в промисловому парку Вейфана, є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу (11 000 тонн на рік) і виготовляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. На підприємстві працює кілька сотень осіб.
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