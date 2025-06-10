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На Львівщині побудують елеватор для зберігання 30 000 т зерна і сухий порт

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На Львівщині збудують елеватор, де можна одночасно зберігати до 30 000 т зерна, а також сухий порт. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Деталі 

  • «Це перший крок у реалізації масштабного проєкту, що охопить усю Україну. Плануємо створити мережу зерносховищ, сухих портів, логістичних хабів, заводів із глибокої переробки, біокластерів, а також розширити експортні можливості й модернізувати агросектор. Львівщина стає відправною точкою», – зазначив Козицький у своєму дописі на Facebook.
  • За його словами, Львівська ОВА, Львівська обласна рада, Белзька міська рада та компанія AgHoldCo уклали меморандум про співпрацю для реалізації проєкту.
  • Козицький наголосив, що новий елеватор і сухий порт створять робочі місця, знизять витрати на транспортування зерна та посилять продовольчу безпеку регіону. Проєкт також спростить зберігання врожаю для малих і середніх фермерських господарств.
  • Фінансування проєкту забезпечує AgHoldCo, Inc за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

Контекст

У 2024 році Україна експортувала сільськогосподарської продукції на суму $24,5 млрд, що на 12% більше, ніж у 2023-му, повідомив Коваль в інтерв’ю Forbes. Зростання експорту відбулося завдяки рекордному врожаю сої (6 млн т), більша частина якого була відправлена на зовнішні ринки, а також найвищому за 27 років обсягу експорту цукру (746 000 т). За попередніми оцінками Коваля, у 2025 році Україна може збільшити експорт агропродукції ще на 10%.

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