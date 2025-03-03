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Власний магазин від $3000 до $80 000. Великий гід Forbes франшизами в рителі: інвестиції, приміщення та асортимент

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

8 хв читання

Франшиза магазину /Shutterstock

Найдешевшу продовольчу франшизу пропонують пивні мережі – інвестиції стартують від $3000-9000. Фото Shutterstock

Для відкриття магазину за франшизою потрібне приміщення, обладнання та закупівля першої партії товару. Як модель співпраці відрізняється залежно від товару та на що йдуть інвестиції у відкриття? Forbes проаналізував франшизи в ритейлі продуктів, одягу та товарів для майстрів.

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У 2025 році франшизу в ритейлі можна обрати з понад трьох десятків брендів, йдеться у грудневій підбірці Forbes Ukraine. Особливість сфери – левову частку інвестицій складає закупівля першої партії продукції.

Франчайзі у великій залежності від щоденної наявності товару, каже засновниця консалтингової компанії Franchise Group Мирослава Козачук. «Крім договору комерційної концесії, потрібно підписати окремий договір про гарантовані поставки», – пояснює Козачук. 

У ритейлі простіша ситуація з пошуком приміщення – до нього менші вимоги, порівняно з ресторанною сферою, каже бізнес-консультант Віктор Шолошенко, який консультує з питань маркетингу бренд інструментів Dnipro-M. «Це допомагає прискорити пошук, але франчайзер може встановлювати жорсткі умови щодо ремонту і фасаду», – пояснює він.

На що потрібно зважати, обираючи для власного бізнесу торгову франшизу?

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