У Мінсоцполітики розраховують на прийняття реформи соцстрахування до липня 2025 року

Ключова задача реформи соціального страхування перебудувати систему соцстрахування на відновлення працездатності людини та поновити її дохід, який був до отримання травм, пояснює в інтервʼю Forbes Ukraine заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Відомство розраховує, що Верховна Рада прийме законопроєкт щодо реформи у липні 2025-го.