У Мінсоцполітики розраховують на прийняття реформи соцстрахування до липня 2025 року

Ключова задача реформи соціального страхування перебудувати систему соцстрахування на відновлення працездатності людини та поновити її дохід, який був до отримання травм, пояснює в інтервʼю Forbes Ukraine заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Відомство розраховує, що Верховна Рада прийме законопроєкт щодо реформи у липні 2025-го.
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Деталі реформи
- Головний орієнтир реформи відновлення працездатності людини, а не надання їй статусу з інвалідності. Оцінка працездатності людини відбувається після того, як вона пройшла реабілітацію. «Якщо після травми чи операції людина повертається на роботу, на рівень доходу, який мала до травми, це значить, що держава добре впоралась зі своїм завданням і додаткова грошова виплата людині не потрібна», – пояснює Марчак.
- В законопроєкті Мінсоцполітики закладено, що всі інструменти соцпідтримки для людини мають «включатись» одразу, з моменту, коли медична команда визначила, що лікування і реабілітація будуть тривалими. «Для того, щоб надавати підтримку, як-от страхові виплати після 120 дня хвороби чи послуги з догляду або протезування, нам не потрібен буде статус інвалідності», – додає Марчак.
- Ще один параметер реформи – якщо умови праці не сумісні з травмою, держава має допомогти знайти людині нове місце роботи. А якщо людина повністю втратить працездатність, розмір виплат, які вона отримуватиме від держави, буде суттєво збільшений. «Будемо привʼязуватися до середньої заробітної плати по країні», – каже Марчак.
- «Зміни стосуються нових людей в системі – ті, хто вже отримує пенсію з інвалідності, будуть отримувати їх далі», – стверджує заступниця міністра. У Мінсоцполітики розраховують, що Рада прийме законопроєкт у липні 2025-го. Після цього одразу почнеться впровадження нових підходів.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 18 листопада підписав закон про зміну у процедурах проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Це перший етап реформування системи, яку РНБО запустила після скандалу з наявністю інвалідності у значної кількості прокурорів Хмельницької області.
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