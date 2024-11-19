Майже кожен четвертий отримує спецпенсії. Як держава хоче змінити виплати для силовиків, людей з інвалідністю та «чорнобильців». Інтерв'ю із заступницею міністра соцполітики Дариною Марчак

Який вигляд матиме реформована МСЕК, як держава планує змінити пенсії прокурорів та інших «спецпенсіонерів»? Що не так із виплатами поселенців у зоні ЧАЕС? Велике інтерв'ю про плани Мінсоцполітики.

Президент Володимир Зеленський 18 листопада підписав закон про зміну у процедурах проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Це один з етапів реформування системи, яке РНБО запустила після скандалу з наявністю інвалідності у значної кількості прокурорів Хмельницької області.

У Міністерстві соціальної політики хочуть перезавантажити підхід до спеціальних пенсій, допомоги людям з інвалідністю, а також виплат для «чорнобильців».

Якщо людина продовжує працювати, вона не повинна отримувати пенсію з інвалідності, пояснює заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Натомість для людей, які втратили працездатність, фінансова допомога від держави має бути значно більшою, ніж зараз. Готують зміни і для силовиків. Зараз «звичайні» пенсіонери отримують у середньому втричі менші виплати, ніж «спеціальні».

Важливий нюанс: усі зміни стосуватимуться лише нових пенсіонерів.

Чи готовий парламент підтримати реформу та як у Мінсоцполітики хочуть розвʼязати проблему ціною 1,5 млрд грн на місяць через чорнобильські виплати?