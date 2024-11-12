«Коли чують, що нам дадуть $50 млрд, зʼявляється занадто багато планів». Інтерв’ю голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласої про держбюджет-2025, «тисячу від Зеленського» та пенсійні схеми

Звідки держава візьме кошти на «тисячу від президента», яку міжнародну допомогу чекає Україна від партнерів наступного року та що влада планує зробити з великими пенсіями прокурорів та суддів. Інтерв’ю голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої.

Уряд схвалив проєкт державного бюджету до другого читання, врахувавши низку пропозицій нардепів. Зокрема, влада знайшла кошти на виплату «тисячі від президента», програми підтримку бізнесу, національний кешбек тощо.

На порятунок уряду прийде Фонд безробіття, в якому знайшлись «зайві» 10 млрд грн, каже голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Заощадити планують також на спецпенсіях прокурорів і суддів та відмові від перегляду соцстандартів – мінімальної зарплати та прожитковий мінімуму.

Тим не менш, дефіцит державного бюджету на 2025 рік – 1,64 трлн грн, або 19,4% ВВП.

Важливий трек бюджету – міжнародна допомога. Уряд очікує $50 млрд від G7, які будуть фінансуватися коштом заморожених російських активів.

Чи буде цих надходжень достатньо, щоб покрити усі видатки?

Інтервʼю Роксолани Підласої скорочено та відредаговано для зрозумілості.