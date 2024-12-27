Другий імпічмент за місяць. Парламент Південної Кореї відкликав повноваження в.о. президента Хан Док Су

Парламент Південної Кореї 27 грудня підтримав імпічмент виконувача обов’язків президента Хан Дак Су. Це сталося менш ніж через два тижні після того, як посаду президента залишив Юн Сок Йоль через оголошення імпічменту за запровадження воєнного стану. Про це повідомляє KNS News .

Деталі

Рішення було ухвалено одноголосно: усі 192 присутні депутати підтримали імпічмент. Спікер Національної асамблеї Ву Вон Шик зазначив, що для ухвалення рішення достатньо простої більшості у 300-місному парламенті.

Ініціатором імпічменту стала опозиційна Демократична партія, яка контролює 170 місць у парламенті. Причиною стало те, що Хан Дак Су не призначив трьох суддів Конституційного суду, що могло вплинути на остаточне рішення щодо відсторонення Юн Сок Йоля.

Після голосування обов’язки президента тимчасово перейшли до міністра фінансів Чхве Сан Мока.

Контекст

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше з 1980-х років оголосив воєнний стан у ніч з 3 на 4 грудня, обґрунтувавши це необхідністю «захисту конституційного ладу». Приводом стало рішення опозиційної Демократичної партії, яка контролює парламент, відхилити урядовий проєкт бюджету та ініціювати імпічмент державного аудитора і головного прокурора.

Воєнний стан тривав лише шість годин, але викликав гостру політичну кризу. Уже 8 грудня Юну Сок Йолю висунули звинувачення в державній зраді та зловживанні владою, а також заборонили виїзд за межі країни.

14 грудня парламент проголосував за імпічмент президента. Тепер Конституційний суд має 180 днів, щоб ухвалити остаточне рішення: усунути його з посади або відновити повноваження. У разі відставки Юна нові вибори президента повинні відбутися протягом 60 днів.

Після імпічменту Юна обов’язки президента перейшли до прем’єр-міністра Хан Дак Су.