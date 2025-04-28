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У роботі онлайн-сервісів «Епіцентру» стався збій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 28 квітня 2025 року онлайн-сервісах «Епіцентру» виник технічний збій, який вплинув на торгової мережі, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • Онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує функціонувати та приймати замовлення, однак можливі затримки з доставкою. «Епіцентр» працює над відновленням роботи торговельних центрів.
  • У компанії зазначили, що детальнішу інформацію нададуть після оцінки ситуації технічними спеціалістами.

Контекст

Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» налічує 71 торговий об’єкт в Україні. Через повномасштабне вторгнення Росії компанія втратила 10 торговельних центрів площею понад 177 500 кв. м. Незважаючи на це, за даними YouControl, у першій половині 2024 року виторг ТОВ «Епіцентр К» зріс на 19,1% до 37,6 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 50,4% до 480,4 млн грн.

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