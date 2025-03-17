Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Епіцентр» оцінив збитки від війни у понад $1 млрд

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Епіцентр» у Бучі /пресслужба «Епіцентру»

«Епіцентр» у Бучі Фото пресслужба «Епіцентру»

З початку військової агресії Росії проти України у 2014 році група компаній «Епіцентр» зазнала збитків на понад $1 млрд через втрату активів і недоотримані прибутки. Про це йдеться у повідомленні компанії від 17 березня.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі 

  • Зазначається, що незалежні експерти оцінили збитки від повномасштабної війни у $751,4 млн, що включає знищення, пошкодження чи окупацію торгових центрів, втрату товарів і техніки та упущену вигоду. 
  • Ще $267,5 млн втрат пов’язані з анексією територій у 2014 році, коли компанія втратила сім об’єктів площею 163 200 кв. м.
  • Компанія заявила, що готується стягувати компенсацію через суди, спираючись на експертні оцінки, але вже почала відновлення. Новий ТЦ відкрито в Чернігові, триває будівництво в Бучі, а в майбутньому планується відбудова інших об’єктів. 

Контекст 

Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднує 71 торговий обʼєкт по Україні. Через повномасштабне вторгнення РФ компанія втратила 10 торгових центрів загальною площею понад 177 500 кв. м. З них сім ТЦ – у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні – повністю знищені (загальна площа понад 125 600 кв. м). Ще два обʼєкти в Краматорську та Харкові (46 500 кв. м) тимчасово не працюють через пошкодження та наближеність до зон бойових дій. ТЦ у Мелітополі (5400 кв. м) наразі перебуває під окупацією.

Попри втрати, у першому півріччі 2024 року виторг ТОВ «Епіцентр К» зріс на 19,1% і сягнув 37,6 млрд грн, за даними YouControl. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 50,4%, до 480,4 млн грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні