«Епіцентр» оцінив збитки від війни у понад $1 млрд

З початку військової агресії Росії проти України у 2014 році група компаній «Епіцентр» зазнала збитків на понад $1 млрд через втрату активів і недоотримані прибутки. Про це йдеться у повідомленні компанії від 17 березня.

Деталі

Зазначається, що незалежні експерти оцінили збитки від повномасштабної війни у $751,4 млн, що включає знищення, пошкодження чи окупацію торгових центрів, втрату товарів і техніки та упущену вигоду.

Ще $267,5 млн втрат пов’язані з анексією територій у 2014 році, коли компанія втратила сім об’єктів площею 163 200 кв. м.

Компанія заявила, що готується стягувати компенсацію через суди, спираючись на експертні оцінки, але вже почала відновлення. Новий ТЦ відкрито в Чернігові, триває будівництво в Бучі, а в майбутньому планується відбудова інших об’єктів.

Контекст

Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднує 71 торговий обʼєкт по Україні. Через повномасштабне вторгнення РФ компанія втратила 10 торгових центрів загальною площею понад 177 500 кв. м. З них сім ТЦ – у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні – повністю знищені (загальна площа понад 125 600 кв. м). Ще два обʼєкти в Краматорську та Харкові (46 500 кв. м) тимчасово не працюють через пошкодження та наближеність до зон бойових дій. ТЦ у Мелітополі (5400 кв. м) наразі перебуває під окупацією.

Попри втрати, у першому півріччі 2024 року виторг ТОВ «Епіцентр К» зріс на 19,1% і сягнув 37,6 млрд грн, за даними YouControl. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 50,4%, до 480,4 млн грн.