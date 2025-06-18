Словацька поліція намагалася затримати ексміністра оборони Ярослава Надя у справі, пов’язаній із військовою допомогою Україні. Правоохоронці затримали колишнього керівника державного оборонного підприємства. Про це пише Reuters 18 червня.

Деталі

Ярослав Надь, який зараз перебуває у відпустці в Канаді та планує повернутися до Словаччини наприкінці місяця, відкидає всі звинувачення щодо надання допомоги Україні.

«Цей сьогоднішній спектакль мене не здивував і не стривожив. Я продовжую пишатися тим, як ми підтримували Україну. Я зробив би це ще раз. І ще раз», – заявив Надь.

Поліція підтвердила проведення слідчих дій у рамках розслідування, ініційованого Європейським бюро з питань прокуратури (EPPO), але деталей не розкрила. EPPO на запит про коментар поки не відповіло.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Есток зазначив, що справа стосується групи, яка розслідує постачання боєприпасів Україні за часів попереднього уряду після російського вторгнення 2022 року.

Контекст

Торік уряд Фіцо звинуватив попередню владу в державній зраді та інших злочинах через передачу Україні різного озброєння.

У червні 2024 року ЗМІ повідомляли, що Міністерство оборони Словаччини ініціювало кримінальну справу проти колишнього тимчасового прем’єр-міністра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя. Їх звинувачують у передачі Україні винищувачів МіГ-29 і зенітно-ракетних комплексів «Куб» у березні 2023 року за часів повноважень Гегера.

Колишніх урядовців підозрюють у диверсії, перевищенні повноважень і зловживанні службовими обов’язками під час розпорядження державним майном через надання військової допомоги Україні.

Ярослав Надь наполягав, що рішення про передачу МіГів було «юридично обґрунтованим», оскільки ґрунтувалося на правовому аналізі та схваленні уряду. Його прихильники назвали кримінальну справу частиною гібридної війни, інспірованої Росією, повідомляв Bloomberg.

Натомість державний секретар Міноборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що правового аналізу, який би дозволяв тимчасовому уряду передавати військову техніку іншій країні, не існує.

Минулого року аудит виявив порушення фінансових правил під час закупівлі боєприпасів для України, і ці дані були передані поліції.