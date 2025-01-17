Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Словаччини. Про що йшлося

Україна готова допомагати Словаччині з енергетикою, але очікує на сигнали про підтримку на шляху до ЄС і НАТО, заявив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з лідером опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечкою, пише «Інтерфакс-Україна» 17 січня.

Ключові факти

«Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Я розумію, що ця тема чутлива. Звісно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю та безпекою», – сказав Зеленський, звертаючись до Шимечка.

Він додав, що Україні важливо чути сигнали зі Словаччини, що «ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО».

«Ми готові прийняти лідера наших друзів – словацького народу, але приїхав інший лідер. Ми вдячні словацькому народу за підтримку наших людей… Ваш візит – сигнал, що ви підтримуєте нашу суверенність і територіальну цілісність», – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова розпочати діалог між українською та словацькою сторонами та їхніми представниками.

Президент Володимир Зеленський з лідером опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечкою Фото Getty Images

Шимечка подякував Зеленському за зустріч, а також українцям та українським військовим за їхню хоробрість і героїзм, зазначивши, що вони захищають не тільки Україну, а й усю Європу. «Я просто хотів передати сигнал, що багато хто в Словаччині дуже цінує Україну. І ми бажаємо, щоб Україна була безпечною, суверенною, і жила в ЄС. Це абсолютно ключове для наших народів», – наголосив Шимечка.

Він додав, що Україна має стати частиною ЄС, бо це допомогло б економіці. «Тому що Україна – це Європа, і я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, а також виборців і людей у Словаччині. Ми зробимо все, щоб підтримати Україну», – наголосив глава опозиційної партії Словаччини.

Контекст

Контракт на транзит газу між Україною та Росією завершився 1 січня 2025 року, і Київ підтвердив своє рішення не продовжувати угоду. Щорічно Росія постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, включаючи Словаччину та Австрію.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію за втрати та допомогу в налагодженні альтернативних постачань, але Фіцо відмовився, що, за словами Зеленського, може свідчити про його тіньові звʼязки з Кремлем.

29 грудня 2024 року Фіцо звернувся до Антоніу Кошти та Урсули фон дер Ляєн зі скаргою на відмову України продовжити транзит. Напередодні він заявив, що Братислава може обмежити постачання електроенергії Україні. 2 січня він погрожував обмежити допомогу українським біженцям.

10 січня Фіцо заявив, що Путін пообіцяв Словаччині нові маршрути для постачання газу після завершення транзиту через Україну. 13 січня Фіцо сказав, що не хоче «подальшої екскалації» і запросив Зеленського на переговори, на що президент України відповів запрошенням відвідати Київ 17 січня. 16 січня Фіцо заявив, що найближчими днями має намір зустрітися з президентом України.

Водночас опозиційні партії Словаччини ініціювали вотум недовіри уряду Фіцо. Голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка звинуватив премʼєр-міністра у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності розвʼязувати внутрішні проблеми.