У США дозволили ставки на президентські вибори. Трейдери визначили фаворита

Мільйони доларів нових ставок робляться на президентські перегони в США після зняття судової заборони на внутрішній беттінг минулого тижня. З невеликою перевагою трейдери віддають перемогу Дональду Трампу над Камалою Гарріс, пише Financial Times 15 жовтня.

Деталі

Платформа Kalshi, яка отримала право приймати такі ставки, пропонує інвесторам поставити до $100 млн на перемогу Камали Гарріс або Дональда Трампа на виборах у листопаді. Платформа зібрала понад $12 млн за перші кілька днів після зняття заборони.

Ставки структуровані як бінарні опціони – «все або нічого» вартістю до $1 за контракт, де переможець залишає собі долар, а той, хто програв, втрачає його. Ціна напередодні події коливається залежно від її ймовірності.

Зараз на Kalshi ставки на перемогу Трампа оцінюються вище, ніж на Гарріс, – 54 центи за контракт проти 47 центів.

На офшорній платформі Polymarket, яка зібрала понад $1,9 млрд ставок у криптовалюті, шанси Трампа і Гарріс на перемогу оцінюють у 56% і 43% відповідно.

Обсяги торгів із наближенням виборів можуть збільшитися в 10 разів, прогнозує PredictIt, яка все ще бореться в суді проти закриття за позовом CFTC.

Контекст

Тиждень тому апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на вибори в США, запрошену Комісією з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC). Регулятор стверджував, що ставки на вибори прирівнюються до азартних ігор і можуть завдати шкоди демократії, проте суд не знайшов доказів шкоди виборам.

У Kalshi попереду ще одна можлива судова справа. CFTC розглядає нове правило, яке може заборонити регульованим організаціям пропонувати контракти на політичні змагання через побоювання щодо чесності виборів.

Дедалі більше лідерів галузі в секторах криптовалюти та фінтеху, включно з такими компаніями, як Gemini, Crypto.com і Robinhood, незгодні з пропонованою регулятором зміною правил, яка може заборонити ринки політичних прогнозів.