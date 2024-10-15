У США дозволили ставки на президентські вибори. Трейдери визначили фаворита

Мільйони доларів нових ставок робляться на президентські перегони в США після зняття судової заборони на внутрішній беттінг минулого тижня. З невеликою перевагою трейдери віддають перемогу Дональду Трампу над Камалою Гарріс, пише Financial Times 15 жовтня.
Практичний МBA від Forbes на реальних кейсах, щоб прокачати навички управління на прикладі Володимира Кудрицького, ексголови правління «Укренерго».
Премʼєра другого сезону YouTube проєкту «Директорія» вже на каналі Forbes Ukraine!
Деталі
- Платформа Kalshi, яка отримала право приймати такі ставки, пропонує інвесторам поставити до $100 млн на перемогу Камали Гарріс або Дональда Трампа на виборах у листопаді. Платформа зібрала понад $12 млн за перші кілька днів після зняття заборони.
- Ставки структуровані як бінарні опціони – «все або нічого» вартістю до $1 за контракт, де переможець залишає собі долар, а той, хто програв, втрачає його. Ціна напередодні події коливається залежно від її ймовірності.
- Зараз на Kalshi ставки на перемогу Трампа оцінюються вище, ніж на Гарріс, – 54 центи за контракт проти 47 центів.
- На офшорній платформі Polymarket, яка зібрала понад $1,9 млрд ставок у криптовалюті, шанси Трампа і Гарріс на перемогу оцінюють у 56% і 43% відповідно.
- Обсяги торгів із наближенням виборів можуть збільшитися в 10 разів, прогнозує PredictIt, яка все ще бореться в суді проти закриття за позовом CFTC.
Контекст
Тиждень тому апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на вибори в США, запрошену Комісією з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC). Регулятор стверджував, що ставки на вибори прирівнюються до азартних ігор і можуть завдати шкоди демократії, проте суд не знайшов доказів шкоди виборам.
У Kalshi попереду ще одна можлива судова справа. CFTC розглядає нове правило, яке може заборонити регульованим організаціям пропонувати контракти на політичні змагання через побоювання щодо чесності виборів.
Дедалі більше лідерів галузі в секторах криптовалюти та фінтеху, включно з такими компаніями, як Gemini, Crypto.com і Robinhood, незгодні з пропонованою регулятором зміною правил, яка може заборонити ринки політичних прогнозів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.