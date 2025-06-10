Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг збирає команду експертів для розробки загального штучного інтелекту, залучаючи для цього дослідників та інженерів у галузі ШІ, пише Bloomberg 10 червня з посиланням на джерела. За їхніми словами, він в останні тижні проводить зустрічі у себе вдома в Лейк-Тахо та Пало-Альто.

Ключові факти

Цукерберг віддав пріоритет набору співробітників у нову секретну команду, яку всередині компанії називають ʼгрупою суперінтелектуʼ, згідно з людьми, знайомими з його планами.

Цукерберг має намір найняти близько 50 осіб для нової команди, включаючи нового керівника досліджень ШІ, майже всіх з яких він набирає особисто. Він переставив столи у штаб-квартирі компанії в Менло-Парку, щоб нові співробітники сиділи поруч із ним, повідомили джерела.

За словами джерел, Цукерберг вважає, що Meta може і повинна перевершити інші технологічні компанії у досягненні того, що відомо як штучний загальний інтелект або AGI, ідея полягає в тому, що машини можуть виконувати багато завдань так само добре, як люди.

Як тільки Meta досягне цього, вона зможе включити цю можливість у свій набір продуктів – не тільки в соціальні мережі та комунікаційні платформи, а й у низку інструментів ШІ, включаючи чат-бота Meta та його окуляри Ray-Ban на базі ШІ.

Цукерберг створює цю команду в тандемі з запланованими багатомільярдними інвестиціями в Scale AI, яка пропонує послуги з обробки даних, щоб допомогти компаніям навчати свої моделі. Засновник Scale AI Олександр Ванг, як очікується, приєднається до «групи суперінтелекту» після укладання угоди.

Поки не ясно, як нова група працюватиме разом з існуючими командами ШІ Meta. За словами людей, знайомих із планами, очікується, що деякі співробітники перейдуть у новий підрозділ.

Контекст

Цукерберг відкрито говорив, що штучний інтелект стане пріоритетом для його компанії. Бажання генерального директора контролювати процес підбору персоналу частково зумовлене розчаруванням щодо якості та реакції на Llama 4 – останньої версії великої мовної моделі Meta для роботи чат-ботів й інших сервісів.

Останній реліз у квітні виявився розчаруванням для Цукерберга, який неодноразово говорив інсайдерам Meta, що хоче отримати найкращу пропозицію ШІ – як з точки зору використання, так і продуктивності – до кінця року.

Його вимоги посилили тиск на співробітників, орієнтованих на ШІ, що працюють ночами та вихідними, щоб досягти цих цілей, за словами джерел. Тим не менш, продуктивність моделей була піддана сумніву як усередині компанії – власним керівництвом Meta – так і ззовні розробниками, які вважають їх недостатньо ефективними.

Meta пізніше відклала плани з випуску своєї найбільшої моделі, відомої як «Behemoth», яку вона рекламувала як конкурента моделям від OpenAI, Anthropic та Google.