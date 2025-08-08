З 2022 року, коли російські клуби усунули від міжнародних турнірів через вторгнення РФ в Україну, але УЄФА перерахував їм понад €10,8 млн так званих «солідарних» виплат. Водночас п’ять українських команд не отримали аналогічних коштів – їх заблокували через розташування у «зоні бойових дій», пише The Guardian .

Деталі

За даними видання, у сезоні 2022–2023 російська футбольна асоціація отримала від УЄФА €3,3 млн, у 2023–2024 – €3,38 млн, а у 2024–2025 заплановано €4,22 млн. Ці гроші мали піти клубам. У 2021–2022 виплата склала €6,2 млн.

Натомість українські «Чорноморець», «Реал Фарма» (Одеса), «Металург» (Запоріжжя), «Фенікс Маріуполь» та «Металіст 1925» (Харків) заявили, що вже два сезони поспіль не можуть отримати «солідарні» виплати.

У листі до президента УЄФА Александера Чеферіна від 27 липня вони повідомили, що перешкодою стали «незрозумілі вимоги» одного зі швейцарських банків, нібито пов’язані з їхнім розташуванням у «зоні бойових дій».

Клуби наголошують, що таке формулювання не відповідає реальності, адже частина міст, де вони базуються, не окуповані.

УЄФА не надав публічних пояснень і коментарів стосовно виплат.

Контекст

«Солідарні» виплати отримують клуби, які не потрапили до єврокубків, щоб вирівняти конкуренцію в національних чемпіонатах. Російські клуби та збірна країни-агресора відсторонені від міжнародних турнірів з лютого 2022 року, але РФ зберегла членство в УЄФА. Серед членів органів УЄФА – Поліна Юмашева, колишня дружина олігарха Олега Дерипаски та донька ексрадника Путіна.

Організація раніше намагалася повернути на міжнародну арену російську збірну U-17, але відмовилася від планів через опір низки федерацій.

Українська асоціація також критикувала нарахування Росії рейтингових балів, вважаючи це підривом ефекту від відсторонення.