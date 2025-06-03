Уряд Великої Британії погрожує подати до суду на російського мільярдера Романа Абрамовича, щоб конфіскувати $3,2 млрд, отримані від продажу футбольного клубу «Челсі», та спрямувати їх на гуманітарну допомогу Україні. Про це пише BBC 3 червня.

Деталі

У 2022 році Абрамович продав «Челсі» консорціуму під керівництвом американського інвестора Тодда Боелі після введення санкцій Великою Британією та ЄС через його зв’язки з Путіним. Кошти від продажу заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, і Абрамович не може їх використати чи переказати без дозволу Управління з питань фінансових санкцій.

Британська влада намагалася домовитися з Абрамовичем про передачу цих грошей на гуманітарні потреби України, але за три роки угоду не уклали. Через це уряд розглядає подачу судового позову.

У 2022 році Велика Британія виділила кошти на створення благодійного фонду для підтримки українців у сферах медицини, освіти та житла. Ініціативу фонду запропонував сам Абрамович, обіцяючи передати туди весь чистий прибуток від продажу клубу.

Проте через санкції та юридичні складнощі кошти залишаються недоступними, хоча формально належать Абрамовичу.

Велика Британія, Єврокомісія та Португалія (де Абрамович має громадянство) намагаються знайти законний спосіб використати ці гроші, зокрема для відбудови України. На момент продажу Абрамович заявляв, що кошти підуть на підтримку «всіх жертв війни», але чіткого механізму для цього досі немає.

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Контекст

З 2003 року футбольний клуб «Челсі» належав Абрамовичу, який купив його за $187 млн. У 2022 році, після початку війни Росії проти України, Абрамович під тиском санкцій Великої Британії продав клуб за £2,5 млрд групі інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі. Продаж дозволили за умови, що кошти підуть на підтримку жертв війни.

Наразі ці гроші заморожені на рахунку в британському банку, а процес створення незалежного фонду для їх розподілу триває. Уряд Великої Британії наполягає, щоб кошти використовувалися виключно для України, тоді як Абрамович вважає, що їх можна витратити й за її межами, що призводить до відсутності згоди.

У травні 2022 року «Челсі» оголосила про угоду з групою Боелі, а 25 травня продаж схвалили Прем’єр-ліга та британський уряд.

Однак передача коштів Україні затримується. У липні 2023 року Велика Британія заборонила використовувати ці кошти за межами України, вимагаючи, щоб фонд обмежив свою діяльність виключно територією України.