Україна підписала угоду про надра зі США. Шість головних позитивних змін після місяця надскладних перемовин

Україна і США з другої спроби підписали угоду про надра. Що змінилося в умовах угоди за місяць напружених переговорів?

Перший варіант меморандуму угоди про надра міг бути підписаний у Вашингтоні 28 лютого. Через суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа перед камерами подію відклали.

Новий проєкт угоди США надіслали Україні наприкінці березня. Цей варіант давав значно більше переваг США, зокрема вирішальне слово в управлінні фондом, який має інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні.