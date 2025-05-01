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Україна підписала угоду про надра зі США. Шість головних позитивних змін після місяця надскладних перемовин

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Угода про надра, Україна, США, Свириденко, Бессент /Юлія Свириденко/Facebook

Делегація України на чолі з Юлією Свириденко підписує угоду про надра з делегацією США на чолі зі Скоттом Бессентом. Фото Юлія Свириденко/Facebook

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Україна і США з другої спроби підписали угоду про надра. Що змінилося в умовах угоди за місяць напружених переговорів?

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Перший варіант меморандуму угоди про надра міг бути підписаний у Вашингтоні 28 лютого. Через суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа перед камерами подію відклали.

Новий проєкт угоди США надіслали Україні наприкінці березня. Цей варіант давав значно більше переваг США, зокрема вирішальне слово в управлінні фондом, який має інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні. 

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