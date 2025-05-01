Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом – Качка

Угода про створення інвестиційного фонду відбудови США-Україна містить 12 статей, перелік критичних матеріалів і носить фінансовий характер, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише «Інтерфакс- Україна». Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП).
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Ключові факти
- За словами Качки, підписана у Вашингтоні угода «досить коротка лаконічна» і містить всього 12 статей, преамбулу і визначення. Вона передбачає створення фонду – це основа. Він додав, що преамбула досить чітко характеризує відносини між партнерами, у тому числі йдеться про гарантії суверенітету щодо корисних копалин – що вони підтримуються на всій території України. «Це знову ж таки підкреслює віру США в територіальну цілісність України», – заявив Качка.
- У преамбулі до угоди чітко зазначено: Україна зберігає свій суверенітет стосовно корисних копалин. «Вся ця угода носить фінансовий характер, що означає: американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які видобуватимуть корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, і отримуватимуть вигоду у фінансовому форматі в частині доходу від інвестицій, які буде робити фонд», – сказав заступник міністра.
- Він пояснив модель роботи фонду: обидві сторони робитимуть в нього внески, і ці внески інвестуватимуться в Україну, а вже зароблені гроші розподілятимуться між Україною і США.
- Україна очікує, що це будуть внески з боку США – і грошові, і військові, зокрема, нова військова допомога.
- З українського боку також можуть бути кошти, але в будь-якому разі це буде 50% від майбутньої ренти, від майбутнього видобутку критичних матеріалів, які чітко наведено в угоді, і майбутнього видобутку нафти й газу, додав торговий представник.
- Він додав, що це «нова, креативна та унікальна угода» для США, що частково пояснює складність роботи над нею.
- Після ратифікації у Раді, як пояснив торговий представник, почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і українською Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП), яка діє в межах Міністерства економіки. Буде створено всі юридичні рамки між цими двома агенціями. «І все, і почнеться робота над здійсненням інвестицій», – підсумував Качка.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». Він повідомляв, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.
За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою».
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