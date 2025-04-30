У середу, 30 квітня, Україна та США підпишуть угоду про надра, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine в уряді. Оновлено . Премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив в ефірі телемарафону, що угоду підпишуть «найближчої доби» і домовленість є «абсолютно партнерською». За його словами, угода передбачає нульові мита для США та України.

Ключові факти

Оновлено . За словами Шмигаля, принципові моменти узгоджені, наразі триває технічний переклад з англійської на українську мову. Уряд вже опрацював текст угоди, погодження основних міністерств вже зібрані і уряд фактично готовий в будь-який момент, щойно буде остаточна інформація від Вашингтона, затвердити та підписати угоду.

. За словами Шмигаля, принципові моменти узгоджені, наразі триває технічний переклад з англійської на українську мову. Уряд вже опрацював текст угоди, погодження основних міністерств вже зібрані і уряд фактично готовий в будь-який момент, щойно буде остаточна інформація від Вашингтона, затвердити та підписати угоду. «Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом – я сподіваюсь, протягом найближчої доби, – угода буде підписана і ми отримаємо перший крок», – сказав Шмигаль.

Після угоди про надра буде підписання ще двох технічних угод. «Далі за цією угодою буде підписання ще двох технічних виконавчих угод про безпосереднє створення фонду інвестицій і його фінансування та наповнення», – пояснив премʼєр.

Премʼєр наголосив, що угода з США після обговорень стала «абсолютно партнерською», згідно з нею інвестиційний фонд в Україні матиме 50/50 частки управління і наповнення. Внески здійснюватимуться в грошовій формі, американська сторона може зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду.

«Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри та інфраструктура, природні ресурси не є частиною цієї угоди. Україна лише здійснює внесок із нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини», – сказав він, додавши, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

Фонд протягом 10 років інвестує в розвиток України, це можуть бути як капітальні інвестиції, так і викуп української продукції за правилом take or pay.

Також американська сторона бере на себе зобовʼязання залучати інших міжнародних партнерів і приватний бізнес до роботи за підтримки цього фонду.

За словами Шмигаля, вже завтра у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. «Завтра у нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, керівництвом нашого парламенту щодо деталей угоди. У нас є попередня така домовленість», – повідомив він.

Після підписання угоди між міністром економіки Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

Напередодні одне з джерел Forbes Ukraine в уряді підтвердило, що сьогодні угоду можуть підписати. Однією з ключових позицій України було те, що надана раніше США допомога не має визначатися як борг Києва, неодноразово говорили Forbes Ukraine співрозмовники в уряді.

27 квітня премʼєр Денис Шмигаль повідомив за результатами візиту до Вашингтона, що цього вдалось досягти. Іншими ключовими позиціями України співрозмовники називали наступне: угода не має суперечити Конституції України, зобов’язанням щодо інтеграції в ЄС, має бути збережений суверенітет над надрами.

У рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні», згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Угода «зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії», йдеться у документі. За словами джерела, ще дві технічні угоди, які визначать, як працюватиме спільний фонд, ще не погоджено.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

24 квітня між Україною та США розпочався новий етап переговорів про надра. Безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду укладатиметься між українським державним підприємством і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що Україна чітко окреслила свої «червоні лінії» і угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Угода повинна обовʼязково бути ратифікованою Радою. Також було досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до підписання документа.

Джерела FT повідомляли, що рамкова угода, яка знаходиться на стадії завершення, поширюється на всі мінеральні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основні енергетичні активи на всій території України.

Попередня спроба укласти угоду про надра провалилася після того, як президент України Володимир Зеленський посперечався в Овальному кабінеті з Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом.