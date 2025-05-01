Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп розраховує отримати від угоди про надра з Україною понад $350 млрд

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається отримати від угоди про надра з Україною більше $350 млрд. Про це він сказав в ефірі News Nation. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою».

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти

  • «Ми уклали угоду сьогодні, за якою теоретично отримуємо набагато більше ніж $350 млрд», – сказав президент.
  • Він додав, що угода нібито є розплатою за $350 млрд, які «Байден передав» Україні.
  • У відповідь на запитання щодо змісту розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп повідомив: «Я сказав йому, що це дуже добре, якщо ми зможемо укласти угоду, і ви підпишете її».
  • Він також припустив, що присутність Сполучених Штатів в Україні може перешкодити просуванню Росії.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». Він повідомляв, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні