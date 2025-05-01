Трамп розраховує отримати від угоди про надра з Україною понад $350 млрд

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається отримати від угоди про надра з Україною більше $350 млрд. Про це він сказав в ефірі News Nation . За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою».

Ключові факти

«Ми уклали угоду сьогодні, за якою теоретично отримуємо набагато більше ніж $350 млрд», – сказав президент.

Він додав, що угода нібито є розплатою за $350 млрд, які «Байден передав» Україні.

У відповідь на запитання щодо змісту розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп повідомив: «Я сказав йому, що це дуже добре, якщо ми зможемо укласти угоду, і ви підпишете її».

Він також припустив, що присутність Сполучених Штатів в Україні може перешкодити просуванню Росії.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». Він повідомляв, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.