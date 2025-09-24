Угорщина не припинить імпортувати російську нафту, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, посилаючись на географічні обмеження країни, яка не має виходу до моря, пише Bloomberg .

Деталі

«Ми – країна без виходу до моря. Було б чудово мати доступ до моря, побудувати на узбережжі НПЗ чи LNG-термінал і підключитися до глобального ринку. Але це не наша реальність», – сказав він.

Сійярто підтвердив позицію Угорщини у відповідь на слова Дональда Трампа, який на зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН сказав, що може попросити Віктора Орбана зупинити закупівлю російської нафти, посилаючись на їхню дружбу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав іронічною ситуацію, коли Трамп закликає до припинення закупівель російської нафти свого найближчого союзника в ЄС – Угорщину. «Якщо пан Орбан справді відчуває тиск з боку Трампа і почне шукати інші джерела енергії – це буде позитивний сигнал для Європи», – заявив Вадефуль.

Уряд Угорщини надає перевагу імпорту нафти з Росії, а не альтернативному маршруту через Хорватію, стверджуючи, що транспортування через хорватський нафтопровід є надто дорогим, а його пропускна здатність – недостатньою для повного покриття потреб країни, пише Bloomberg.

Контекст

Єврокомісія зараз розглядає можливість обмеження імпорту російської нафти через трубопровід «Дружба». Від постачання нафти з Росії через нафтопровід «Дружба» залежать Угорщина, Словаччина і меншою мірою Чехія, яка у квітні 2025-го відмовилася від російської нафти. Влада Угорщини та Словаччини досі не виявили готовності відмовитись від російської нафти. Ці країни наразі мають тимчасові винятки з-під санкцій ЄС на закупівлю російської нафти по трубопроводу.

Будапешт і Братислава досі блокували нові обмеження, наполягаючи, що вони загрожують їхній енергетичній безпеці. Критики звинувачують уряд Орбана в тому, що з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році він навпаки збільшив закупівлі російської нафти та газу, замість того щоб шукати альтернативи.

У серпні 2025 року Угорщина імпортувала €176 млн російської нафти через «Дружбу», Словаччина – €204 млн. Загалом з 2022 по 2024 рік ці поставки принесли Росії €5,4 млрд.

Українські атаки на об’єкти російської енергетичної інфраструктури почастішали влітку 2025 року і вже вплинули на експорт нафти РФ, знижуючи його обсяги. В ніч на 22 серпня транзит російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» було зупинено після чергової атаки на об’єкт поблизу російсько-білоруського кордону.