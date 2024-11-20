Україна досягла нового рекорду в експорті замороженої малини

Україна нарощує експорт замороженої малини та ожини в сезоні 2024/2025 років. З липня по вересень обсяг експорту досяг рекордних 28 000 т, повідомляє EastFruit 19 листопада. Експортні показники перевищили минулорічні на 36% та зросли на 45% відносно 2022 року.

Деталі

Польща залишається основним ринком збуту української замороженої малини, але її частка зменшується. Україна поступово виходить напряму на ринки Німеччини та Франції, причому частка Німеччини цього сезону перевищила 20%.

Перші партії української замороженої малини вже відправлено до США та Канади. Навіть Сербія, світовий лідер з експорту малини, у вересні закупила значну партію української продукції для подальшого реекспорту.

Контекст

Наприкінці 2023 року експорт замороженої малини перейшов від пробних поставок до регулярних партій по 2–3 морських контейнери на місяць.

У травні цього року Україна увійшла до топ-5 найбільших постачальників замороженої малини до США, поступаючись лише Сербії серед неамериканських експортерів, за даними EastFruit. З квітня 2023-го по березень 2024 року на американський ринок відправлено 265 т продукції. «Україна лише п’ять років тому почала впливати на світовий ринок малини, а сьогодні претендує на лідерство в галузі,» – зазначив економіст ФАО Андрій Ярмак.

У жовтні 2024 року український експорт досяг рекордного рівня за весь рік, сягнувши понад $3,8 млрд – це на 18,7% більше, ніж у вересні. Загалом із початку року обсяг експорту склав майже $34,6 млрд.

Основним драйвером зростання стали поставки агропродукції. Їхня вартість зросла на 32,3%, а фізичний обсяг – на 33,8%, що забезпечило загальний експорт у 10,9 млн тонн. Це на 26,2% більше порівняно з попереднім місяцем.