Україна досягла нового рекорду в експорті замороженої малини

Україна нарощує експорт замороженої малини та ожини в сезоні 2024/2025 років. З липня по вересень обсяг експорту досяг рекордних 28 000 т, повідомляє EastFruit 19 листопада. Експортні показники перевищили минулорічні на 36% та зросли на 45% відносно 2022 року.
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Деталі
- Польща залишається основним ринком збуту української замороженої малини, але її частка зменшується. Україна поступово виходить напряму на ринки Німеччини та Франції, причому частка Німеччини цього сезону перевищила 20%.
- Перші партії української замороженої малини вже відправлено до США та Канади. Навіть Сербія, світовий лідер з експорту малини, у вересні закупила значну партію української продукції для подальшого реекспорту.
Контекст
Наприкінці 2023 року експорт замороженої малини перейшов від пробних поставок до регулярних партій по 2–3 морських контейнери на місяць.
У травні цього року Україна увійшла до топ-5 найбільших постачальників замороженої малини до США, поступаючись лише Сербії серед неамериканських експортерів, за даними EastFruit. З квітня 2023-го по березень 2024 року на американський ринок відправлено 265 т продукції. «Україна лише п’ять років тому почала впливати на світовий ринок малини, а сьогодні претендує на лідерство в галузі,» – зазначив економіст ФАО Андрій Ярмак.
У жовтні 2024 року український експорт досяг рекордного рівня за весь рік, сягнувши понад $3,8 млрд – це на 18,7% більше, ніж у вересні. Загалом із початку року обсяг експорту склав майже $34,6 млрд.
Основним драйвером зростання стали поставки агропродукції. Їхня вартість зросла на 32,3%, а фізичний обсяг – на 33,8%, що забезпечило загальний експорт у 10,9 млн тонн. Це на 26,2% більше порівняно з попереднім місяцем.
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