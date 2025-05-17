Україна готова пропустити платіж за ВВП-варантами, попри ризик дефолту – Reuters

Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів 2015 року, навіть якщо це призведе до дефолту за цими зобов’язаннями. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

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Цього тижня в Лондоні урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на зустрічі з інвесторами заявив, що Україна не поспішатиме з рішенням щодо варантів, пише видання.

«Вони чітко зазначили, що діє мораторій, і неплатіж за варантами не спричинить перехресного дефолту за іншими облігаціями», – говорить один із інвесторів у коментарі Reuters.

До 31 травня Україна має здійснити платіж на суму понад $500 млн, який залежить від економічного зростання 2023 року (5,3%). Уряд ще минулого року запровадив мораторій на цю виплату.

Міністерство фінансів України наголошує, що ВВП-варанти «були створені для економічної реальності, яка вже не існує», а зростання економіки 2023 року відображає відновлення після майже 30%-го падіння через російське вторгнення, а не економічний підйом.

У відповідь на запит Reuters уряд повідомив, що активно співпрацює з інвесторами та аналізує ринкові відгуки, щоб знайти оптимальний шлях для врегулювання питання варантів.

Буца наголосив, що хоча швидке вирішення питання реструктуризації є пріоритетом, Україна готова пропустити платіж, якщо не вдасться досягти згоди, пише видання.

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Контекст

31 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі потреби. Цей крок став ключовим для підготовки до реструктуризації боргових зобов’язань України.

Зовнішній борг України перед комерційними кредиторами, що потребує реструктуризації, сягає $23,4 млрд. Він охоплює єврооблігації, випущені під час реструктуризації 2015 року, цінні папери для покриття бюджетних дефіцитів, а також євробонди «Укравтодору» під державні гарантії. За останні два роки до цієї суми додалися невиплачені відсотки через дію режиму standstill.

Уряд України досяг домовленості про часткове списання боргів лише з другої спроби. Під час першого раунду переговорів, який завершився безрезультатно, Міністерство фінансів пропонувало списати 25% боргу та ще 35% за певних умов. Натомість кредитори погоджувалися лише на 22,5% списання з можливістю відновлення цих зобов’язань у майбутньому.

У квітні 2025 року Україна та спеціальний комітет власників ВВП-варантів обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, але жодна зі сторін не підтримала умови іншої. Кредитори відхилили пропозицію України і висунули власну контрпропозицію, яку Мінфін не прийняв. Попри це, міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на готовності продовжувати діалог із інвесторами для пошуку компромісу.