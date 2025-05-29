П’ять операторів газотранспортних систем – з Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України – запропонували спільний продукт гарантованої потужності для транспортування газу з Греції до України. Продукт діятиме з червня по жовтень 2025 року, його ціль – підвищення надійності постачання газу на тлі обмежених ресурсів на інших маршрутах, повідомила пресслужба Оператора ГТС України.

Деталі

Новий щомісячний продукт передбачає бронювання потужності вздовж Трансбалканського маршруту через з’єднувальні точки Кулата/Сидірокастрон (Греція–Болгарія), Негру Вода 1/Кардам (Болгарія–Румунія), Ісакча 1/Орловка (Румунія–Україна), Каушани (Молдова) та Гребеники (Україна).

На першому етапі, 29 травня 2025 року, на платформі Regional Booking Platform (RBP) буде запропоновано 31,36 млн кВт·год/добу потужності на червень. У разі низького попиту оператори не виключають повторного аукціону до кінця місяця.

Надалі аукціони проводитимуться щомісяця – у четвертий понеділок кожного місяця. Потужність розподілятиметься за принципом єдиної ціни. Для запобігання спекуляціям використання продукту обмежено – він доступний лише для поставок до України, без можливості доступу до національних віртуальних хабів інших країн маршруту.

Ціна – із знижкою 25% до стандартної суми резервних цін, а для українського ОГТСУ – знижка становить 46%. Такий підхід має зменшити фінансовий тиск на імпортерів і посилити привабливість маршруту, йдеться у повідомленні.

Інфографіка: Оператор ГТС

Контекст

НКРЕКП 27 травня схвалила участь України у міжнародному газовому проєкті, який дозволить імпортувати до 3 млн кубометрів газу на добу (близько 1 млрд кубометрів на рік) через Трансбалканський коридор з Греції до України.

Запропонований продукт – відповідь на зростаючі виклики у сфері енергетичної безпеки України, зокрема нестачу доступних потужностей на центральноєвропейських напрямках. ОГТСУ вважає розвиток Трансбалканського маршруту ключовим для забезпечення стабільного імпорту газу.

Ініціатива відповідає європейським принципам конкуренції та солідарності і має сприяти зростанню завантаженості інфраструктури операторів ГТС у п’яти країнах. Оператор ГТС розраховує, що від цього виграють і самі оператори – завдяки доходам від досі невикористаних потужностей, і споживачі – завдяки потенційному зниженню тарифів.