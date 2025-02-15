Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС – RMF FM

Угорщина відмовилася підтримати лист з умовами, які мали дозволити Україні розпочати перемовини про членство в Європейському Союзі. Про це 14 лютого повідомляє RMF FM , посилаючись на дипломата ЄС.

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Польща, що головує в ЄС у першій половині 2025 року, 14 лютого представила лист, що містить умови для відкриття перемовного кластера «Основи», який є ключовим етапом на шляху до вступу країни в блок. Кластер охоплює важливі сфери, такі як верховенство права, демократичні інституції, економічна стабільність і реформа державного управління.

Документ передбачає необхідність підготовки двох дорожніх карт з реформ у зазначених сферах. Текст отримав широку підтримку серед партнерів, за винятком угорської делегації, яка висунула Україні додаткові умови, зокрема розробку плану захисту національних меншин, пише видання.

З огляду на вимогу одностайності для відправлення листа, позиція Угорщини може затримати або навіть заблокувати процес відкриття перемовного кластера, говорять експерти. Для його відкриття необхідно ухвалення ще двох рішень ЄС, що потребують погодження з усіма країнами-членами.

Контекст

28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Уже 23 червня 2022 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС на саміті Європейської ради.

25 червня 2024 року в Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція Україна-ЄС, що позначає офіційний старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Для того, щоб стати повноправним членом, Україні необхідно адаптувати своє законодавство до 35 розділів європейського права.

Згідно з опитуванням КМІС, 90% українців підтримують вступ України до ЄС, а 84% бажають бачити країну членом НАТО. Ці цифри свідчать про високий рівень підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції серед населення. Довіра до ЄС становить 46%, а до НАТО – 43%, що вказує на загальну, хоча й не абсолютну, підтримку цих міжнародних альянсів.