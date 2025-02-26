Україна отримає €700 млн від партнерів на обладнання для розмінування до 2034 року – Міноборони 

Коаліція з розмінування виділить Україні €700 млн до 2034 року на обладнання для розмінування. Про це йшлося на її 11-му засіданні, повідомила пресслужба Міноборони 26 лютого. У заході брали участь 40 посадовців із 15 країн.

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Учасники визначили пріоритети закупівель техніки та озброєння на 2025 рік із бюджетом у €130 млн, із яких €51 млн уже зібрано.

Начальник ГУ протимінної діяльності Руслан Берегуля зазначив, що в 2023 році закупили засобів на €16,1 млн та передав лідерам коаліції «Дорожню карту розмінування до 2035 року». За його словами, досвід України у війні зацікавив партнерів: Литва та Україна створять робочі групи для вивчення інновацій, зокрема використання БПЛА та ШІ у протимінній діяльності.

Контекст

Розмінування земель у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях є пріоритетом України на десятиліття вперед. Уряд планує очистити 512 123 га сільгоспугідь.

1 жовтня 2024 року Центр гуманітарного розмінування підписав перший контракт із компанією «Українські сервіси розмінування», яка виграла аукціон. За оцінкою Tony Blair Institute, міни щорічно завдають Україні збитків на $11,2 млрд (5,6% ВВП 2021 року), переважно через падіння експорту агропродукції та місцевих податків.

11 лютого Міноборони повідомило про плани створити полігон для тестування технологій розмінування, зокрема із застосуванням ШІ, що прискорить процес, підвищить безпеку та знизить ризики для населення. 20 лютого операторам протимінної діяльності запропонували оренду чи лізинг машин для розмінування.