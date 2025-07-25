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Україна отримала ще одну систему ППО Patriot від Німеччини – The Telegraph

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Минулого тижня Україна, ймовірно, отримала від Німеччини одну систему протиповітряної оборони Patriot. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

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Деталі 

  • За даними британського видання, разом із системою ППО Німеччина також поставила додаткові ракети-перехоплювачі в рамках двосторонньої угоди.
  • Ця військова допомога надійшла після того, як 13 липня президент США Дональд Трамп анонсував проєкт підтримки на $10 млрд і заявив про можливе запровадження суворих торговельних мит для Росії та країн, які купують її нафту.
  • Повідомляється, що Пентагон і Білий дім використали цю ініціативу, щоб спонукати європейські країни ризикнути й передати Києву наявні запаси озброєння, розраховуючи на їх поповнення з боку США.

Контекст 

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та Сполучені Штати погодили надання Україні озброєння на суму в «мільярди доларів». За його словами, Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», хоча він не уточнив, чи йдеться про повноцінні батареї (з шістьма-вісьмома пусковими установками), окремі пускові установки чи ракети-перехоплювачі.

Водночас, за даними Military Watch Magazine, через виснаження запасів США масштабні поставки систем Patriot та супутніх ракет до України найближчим часом є малоймовірними. Запаси перехоплювачів для Patriot у США скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня, встановленого Пентагоном. Видання зазначає, що дефіцит посилився через попередні поставки Україні та атаку балістичною ракетою Корпусу вартових ісламської революції на військовий об’єкт ВПС США в Катарі 23 червня, коли для відбиття удару системи Patriot витратили десятки перехоплювачів.

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