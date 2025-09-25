Україна посіла 143-тє місце серед 165 країн у рейтингу «Економічна свобода у світі 2025», опублікованому 25 вересня Fraser Institute спільно з Центром Бендукідзе. Порівняно з минулим роком країна піднялася з 150-ї позиції, але залишається серед економічно невільних держав.

Деталі

Разом з Україною 143-є місце посіли Габон та Ліван, по сусідству у рейтингу Ангола на 146-тому місці. Росія опустилася на 148-ме, решта сусідів випереджає Україну у рейтингу: Молдова на 85-у місці, Румунія – 50, Угорщина – 61, Словаччина – 49, Польща –76, Білорусь – 122.

Індекс оцінює країни за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі, а також регулювання бізнесу й ринку праці.

Дані за 2023 рік, на основі яких складено рейтинг, відображають вплив повномасштабної війни. В Україні спостерігається зниження стабільності регуляторного середовища, зростання ролі держави в економіці та обмеження міжнародної торгівлі. Реформи, необхідні для розвитку бізнесу й залучення інвестицій, зокрема у сфері верховенства права, відсунуті на другий план.

Автори звіту – Роберт Лоусон, Райан Мерфі та Метью Мітчелл – зазначають, що економічна свобода в Україні та Росії знижується з 2022 року. «Війна руйнує економічну свободу, а централізація економіки підживлює конфлікти», – наголошують вони.

Оцінка України за ключовими показниками (від 1 до 10, де 10 – максимальна свобода):

Розмір уряду: зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце)

Правова система та права власності: зниження з 4,58 до 4,57 (108-ме місце)

Доступ до надійних грошей: покращення з 4,68 до 5,26 (143-тє місце)

Свобода міжнародної торгівлі: зниження з 6,05 до 5,99 (132-ге місце)

Регулювання ринку праці та бізнесу: зниження з 4,67 до 4,58 (150-те місце)

Гонконг залишається лідером рейтингу, хоча його показники погіршуються. За ним ідуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. Найнижчі позиції посідають Чад, Лівія, Сирія, Аргентина, М’янма, Іран, Алжир, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Контекст

Дані 2023 року не враховують наслідків поточних торговельних воєн. Загалом світовий рівень економічної свободи знижується четвертий рік поспіль після піку в 2019 році.

Fraser Institute Fraser Institute – канадський незалежний аналітичний центр, заснований у 1974 році у Ванкувері, що спеціалізується на дослідженнях у сфері економіки, охорони здоров’я, освіти, податкової політики та міжнародної торгівлі. Інститут відомий такими проєктами, як Economic Freedom of the World Report та Index of Economic Freedom, які широко використовуються урядами та бізнесом у глобальних рейтингах. У своїй діяльності Fraser Institute відстоює принципи вільного ринку, індивідуальних свобод і мінімальної ролі держави, водночас часто критикується за ідеологічну упередженість та орієнтацію на інтереси бізнесу, зокрема енергетичного сектору.