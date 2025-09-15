Україна може обмежити імпорт дизельного пального з Індії. Усі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Таку вимогу СБУ спрямувало на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. За даними профільного ресурсу enkorr , обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.

Деталі

Санкції діятимуть за аналогією з тими, що раніше були накладені на дизпальне з Туреччини у вересні 2023 року. Тоді рішенням РНБО низку турецьких портів, як приймали суттєві обсяги російського ДП, було внесено до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, підлягають на додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

Опитані румунські трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського палива ймовірніше зросте попит з інших південних напрямків.

«Частково ми будемо постачати з Середземномор’я, але головним джерелом буде Близький Схід. Але вочевидь премії на наступні періоди будуть значно вищими», – зазначили в Oscar Downstream.

«Важко сказати, чим буде заміщуватися. Також невідомо де тепер [на півдні] знайти зимове паливо за вигідною ціною», – сказав інший трейдер, що продає баржі й потяги дизелю з Констанци.

У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 000 т індійського ДП, що становило 18% всього обсягу імпорту. Водночас почали відновлюватися постачання дизпального в Констанцу з Італії й Саудівської Аравії. Востаннє надходження палива з цих країн спостерігалися восени минулого року.

Контекст

У квітні, липні та серпні 2025-го Індія – лідер постачання дизельного пального в Україну, за даними Консалтингової групи «А-95». У січні–серпні Україна імпортувала 451 000 т пального індійського походження за $333 млн. Це близько 10% від загальних постачань пального в Україну.

Дизпальне – продукт нафтопереробки. За даними Reuters, Індія купує в РФ близько 1,5 млн барелів нафти на добу, що робить її найбільшим імпортером російської сировини у світі.

Найбільший індійський експортер пального в Європу Reliance Industries має до 50% нафти з РФ у структурі переробки, каже Марченков. «Завдяки нижчій собівартості індійські виробники можуть продавати своє пальне по всьому світу», – каже він.

Проте до 2025-го Україна майже не імпортувала індійське пальне. У 2024-му з Індії поставлено 73 000 т, або 1,1% від загального імпорту дизелю.

