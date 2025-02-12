США передали Україні перший проєкт угоди про партнерство – Зеленський

Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство, повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, пише «Укрінформ» . Угода про партнерство передбачатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Ключові факти

За словами президента, Україні передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між країнами.

«Ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час», – розповів Зеленський.

Говорячи про запропонований документ, президент додав, що його деталі йому поки невідомі. «Для мене тут важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях?» – зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що розмова з Бессентом була «конструктивною» і містила, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

На зустріч із міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.

Контекст

Один із ключових пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського передбачає залучення західних інвесторів до видобутку стратегічних корисних копалин, таких як літій і титан. 3 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре» і що США готові продовжити підтримку України в обмін на доступ до її рідкісноземельних металів.

Про потенціал українських корисних копалин, які оцінюються в трильйони доларів, та про перешкоди на шляху цих домовленостей читайте тут.

10 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News Трамп заявив, що Україна нібито вже погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на $500 млрд в обмін на військову допомогу.