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Пауза для Путіна і можлива зупинка військової допомоги США. Головне із інтервʼю Зеленського NBC News

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде «дуже важко» вижити без військової підтримки США як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення Росії, так і в майбутньому після закінчення війни. Про це він повідомив NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

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Ключові факти

  • Допомога США. За словами президента, УкраїнІ буде складно без підтримки США. «Мабуть, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, — сказав Зеленський. – Але ми матимемо мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо».
  • Він додав, що «не хоче і думати» про війну з Росією без американської підтримки. «Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами», — додав він.
  • Нові напади РФ. Президент висловив стурбованість тим, що Україна може стати вразливою для ще однієї великої атаки з боку Росії у майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку.
  • Мирні переговори. Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися.
  • «Це справді те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню тощо», – сказав Зеленський.

Контекст

У Мюнхені з 14 до 16 лютого відбувається конференція з безпеки. У ній, зокрема, беруть участь делегації України та США. Спілкуючись із журналістами 14 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами. За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією в Мюнхені заявив, що США прагнуть досягти тривалого врегулювання у війні РФ проти України. Діалог між Києвом і Вашингтоном триватиме в найближчі тижні та місяці, зазначив Венс.

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