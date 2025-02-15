Пауза для Путіна і можлива зупинка військової допомоги США. Головне із інтервʼю Зеленського NBC News

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде «дуже важко» вижити без військової підтримки США як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення Росії, так і в майбутньому після закінчення війни. Про це він повідомив NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Ключові факти

Допомога США . За словами президента, УкраїнІ буде складно без підтримки США. «Мабуть, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, — сказав Зеленський. – Але ми матимемо мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо».

. За словами президента, УкраїнІ буде складно без підтримки США. «Мабуть, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, — сказав Зеленський. – Але ми матимемо мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо». Він додав, що «не хоче і думати» про війну з Росією без американської підтримки. «Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами», — додав він.

Нові напади РФ. Президент висловив стурбованість тим, що Україна може стати вразливою для ще однієї великої атаки з боку Росії у майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку.

Президент висловив стурбованість тим, що Україна може стати вразливою для ще однієї великої атаки з боку Росії у майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку. Мирні переговори. Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися.

Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися. «Це справді те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню тощо», – сказав Зеленський.

Контекст

У Мюнхені з 14 до 16 лютого відбувається конференція з безпеки. У ній, зокрема, беруть участь делегації України та США. Спілкуючись із журналістами 14 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами. За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією в Мюнхені заявив, що США прагнуть досягти тривалого врегулювання у війні РФ проти України. Діалог між Києвом і Вашингтоном триватиме в найближчі тижні та місяці, зазначив Венс.