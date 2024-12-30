Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на $15 млрд, повідомляє пресслжуба Мінфіну 30 грудня. Йдеться про проєкт Банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Ключові факти

Кошти надаються з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку. Фінансування здійснюється за рахунок внеску США загальним обсягом $20 млрд у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Перший транш обсягом $1 млрд з $20 млрд Україна вже отримала через Програму Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Кошти від США в межах PEACE in Ukraine буде спрямовано на: виплату заробітної плати працівників охорони здоровʼя, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців; допомогу малозабезпеченим сімʼям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сімʼям з дітьми (при вагітності і пологах, при народженні, при усиновленні, одиноким матерям).

За словами Марченка, були оперативно вирішені всі технічні питання, щоб кошти були доступними Україні вже з кінця 2024 року.

«Таким чином, росія фінансуватиме соціальну сферу та гуманітарну допомогу українцям. Гроші платників податків України продовжуватимуть підтримувати військову спроможність країни», – зазначив міністр фінансів України.

Уряд США спрямував фінансування до фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Контекст

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

З 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила $30 млрд. Кошти допомогли українському Уряду забезпечити заробітну плату працівників державних установ, які надають основні державні послуги населенню України, підтримати безперервність функціонування держави та фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни, повідомив Мінфін.