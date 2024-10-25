Україна цьогоріч збере близько 6 млн т сої і 10 млн т соняшнику. Розрахунки Forbes

За підсумками 2024 року врожай сої в Україні може становити 5,9–6,1 млн т, а соняшнику – 10–10,2 млн т, свідчать розрахунки Forbes Ukraine на основі даних Мінагрополітики. На 25 жовтня цих культур обмолочено 93% і 94% відповідно.

Ключові факти

На сьогодні було обмолочено 4,6 млн га (або 94%) соняшнику, намолочено 9,5 млн т насіння. Сої обмолочено 2,5 млн га (або 93%), намолочено 5,6 млн т насіння.

Згідно розрахунків Forbes Ukraine, оприлюднені сьогодні дані означають, що повний урожай соняшника в 2024 році потрібно очікувати в діапазоні 10–10,2 млн т, а сої – 5,9–6,1 млн т.

Отже, врожай олійних цьогоріч буде меншим за 20 млн т, тоді як минулого року він становив 20,8 млн т, згідно попередніх даних міністерства.

У структурі врожаю олійних значно посилиться роль сої: із 23% минулого року до 30% цьогоріч. Врожай сої перевищить минулорічний рекорд одразу на більш як 1 млн т.

Ціна соняшникової олії на світовому ринку у жовтні перевищила позначку $1200 за 1 т, і зараз у півтора раза вища, ніж торік. Отже, українські олійники можуть збільшити виторг, попри зменшення врожаю соняшнику.

Згідно митних даних, у 2023 році Україна експортувала 5,74 млн т соняшникової олії на суму $5 млрд.

Натомість світові ціни на сою зараз на 23% нижчі, ніж торік.

За оцінкою першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, за підсумками року врожай сої в Україні може становити 6 млн т, що є історичним рекордом, також очікується зібрати кукурудзу в межах 24 млн т і соняшнику – 10 млн т, пише «Укрінформ».

Очікуваний рекордний показник врожаю сої урядовець пояснив тим, що це важлива культура для сівозміни. Фінансові умови ускладнені, тому не завжди є кошти на дорогі мінеральні добрива. Водночас соя потребує менше добрив і залишає азот у ґрунті, що частково нівелює фактор вищих цін на сою. Крім того, стимулювання збільшення площ посіву є наслідком того, що соя є культурою з меншим валом, однак більшою вартістю.

Контекст

У серпні Україна завершила треті жнива під час повномасштабної війни, пшеницю було обмолочено на площі 4,8 млн га, намолочено 21,7 млн т, повідомляло Міністерство аграрної політики. УЗА оцінювала врожай пшениці в 2024 році на рівні 19,8 млн т (у 2023-му – 22 млн т).

У 2024-му площі найпопулярнішої в Україні агрокультури, кукурудзи, мали зменшитися, натомість посіви сої та ріпаку – збільшитися. Що штовхає українське агро до змін – читайте тут.