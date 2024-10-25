Украина в этом году соберет около 6 млн т сои и 10 млн т подсолнечника. Расчеты Forbes

По итогам 2024 года урожай сои в Украине может составить 5,9–6,1 млн т, а подсолнечника – 10–10,2 млн т, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine на основе данных Минагрополитики. По состоянию на 25 октября этих культур обмолочено 93% и 94% соответственно.

Ключевые факты

По состоянию на сегодняшний день было обмолочено 4,6 млн га (или 94%) подсолнечника, намолочено 9,5 млн т семян. Сои обмолочено 2,5 млн га (или 93%), намолочено 5,6 млн т семян.

Согласно расчетам Forbes Ukraine, обнародованные сегодня данные означают, что полный урожай подсолнечника в 2024 году следует ожидать в диапазоне 10–10,2 млн т, а сои – 5,9–6,1 млн т.

Таким образом, урожай масличных в этом году будет меньше 20 млн т, тогда как в прошлом году он составил 20,8 млн т, согласно предварительным данным министерства.

В структуре урожая масличных значительно усилится роль сои: с 23% в прошлом году до 30% в этом году. Урожай сои превысит прошлогодний рекорд на более чем 1 млн т.

Цена подсолнечного масла на мировом рынке в октябре превысила отметку в $1200 за 1 т, и сейчас в полтора раза выше, чем в прошлом году. Следовательно, украинские маслобойщики могут увеличить выручку, несмотря на уменьшение урожая подсолнечника.

Согласно таможенным данным, в 2023 году Украина экспортировала 5,74 млн т подсолнечного масла на сумму $5 млрд.

В то же время мировые цены на сою сейчас на 23% ниже, чем в прошлом.

По оценке первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, по итогам года урожай сои в Украине может составить 6 млн т, что является историческим рекордом, также ожидается собрать кукурузу в пределах 24 млн т и подсолнечника – 10 млн т, пишет «Укринформ».

Ожидаемый рекордный показатель урожая сои чиновник объяснил тем, что это важная культура для севооборота. Финансовые условия усложнены, поэтому не всегда есть средства на дорогостоящие минеральные удобрения. В то же время соя требует меньше удобрений и оставляет азот в почве, что частично нивелирует фактор более высоких цен на сою. Кроме того, стимулирование роста площадей посева является следствием того, что соя – культура с меньшим валом, но большей стоимостью.

Контекст

В августе Украина завершила третью жатву во время полномасштабной войны, пшеница была обмолочена на площади 4,8 млн га, намолочено 21,7 млн т, сообщало Министерство аграрной политики. УЗА оценивала урожай пшеницы в 2024 году на уровне 19,8 млн т (в 2023-м – 22 млн т).

В 2024-м площади самой популярной в Украине агрокультуры, кукурузы, должны были уменьшиться, а посевы сои и рапса – увеличиться. Что толкает украинское агро к переменам – читайте здесь.