Україна у 2024 році збільшила виробництво крилатих ракет у 8 разів – Сметанін

Виробництво крилатих ракет в Україні у 2024 році збільшилося у вісім разів порівняно з 2023 роком, а далекобійних дронів – більш ніж удвічі відносно минулого року та у 22 рази порівняно з 2022 роком. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня Зброяра, пише «Суспільне» .

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За словами Сметаніна, якщо раніше Україна виробляла лише крилату ракету «Нептун», то тепер асортимент значно розширився, що й забезпечило восьмикратне зростання виробництва.

Крім того, у 2024 році було розроблено 324 нові зразки озброєння. Загальна вартість виготовленого торік озброєння склала $9 млрд, а до кінця цього року, за прогнозами, Україна зможе виробити військову техніку на $35 млрд.

Олександр Камишін, радник Президента України зі стратегічних питань, наголосив, що вітчизняна оборонна промисловість нині здатна забезпечити Збройні Сили України майже всіма необхідними видами озброєння.

Контекст

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю «Суспільному» у листопаді минулого року повідомив, що Україна працює над створенням чотирьох типів ракет, які зараз проходять етап випробувань. «Наша ракетна програма включає чотири види озброєння, але вони ще тестуються», – зазначив він.

У 2024 році завдяки співпраці держави та приватного сектору Україна виготовила перші 100 ракет. Про це також йшлося під час виступу Зеленського у Верховній Раді 19 листопада, де він представив План внутрішньої стійкості. Згідно з планом, до 2025 року країна має намір виробити 30 000 далекобійних дронів, 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. За словами президента, у 2024 році Україна вже перевиконала завдання з виробництва 1 млн дронів, а наступна мета – досягнення випуску 3000 крилатих ракет.

6 грудня Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло» з дальністю ураження 700 км і швидкістю до 700 км/год. Ця серійна партія стала першою, офіційно поставленою військовим, і вже запущена у масове виробництво.