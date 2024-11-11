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Цьогоріч на фронт уже поставлено 1 млн дронів, більшість із них – українського виробництва – Федоров

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У 2024 році на фронт уже поставлено 1 млн дронів, 96% із них –українські, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дрони щодня завдають ударів по техніці та піхоті й уражають стратегічні об’єкти в тилу ворога.

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Ключові факти

  • Учасники оборонного кластеру Brave1 створили вже 3086 розробок – це дрони, РЕБ, роботи, технології на основі штучного інтелекту, засоби звʼязку та інші розробки.
  • Близько половини цих розробок уже пройшли військову експертизу, понад 220 винаходів відповідають стандартам НАТО.
  • Паралельно учасники Brave1 створюють інноваційні розробки з десятків інших напрямів. Українські технології надихають весь світ, від міжнародних інвесторів залучили вже $25 млн інвестицій, а до кінця року цифра може сягнути $50 млн, повідомив Федоров. 

Контекст

У 2024-му Україна зможе виготовити 1 млн дронів або навіть більше, заявляв віцепремʼєр Михайло Федоров. Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який оголосив план на виробництво Україною 1 млн дронів для ЗСУ, Федоров зазначив, що ця цифра є «достатньо реалістичною». 

Крім мільйона FPV-дронів, Україна спроможна виробити в 2024-му більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів із дальністю за 1000 км, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін у грудні 2023 року. 

На третьому році повномасштабного вторгнення Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняний дрон назвали «Шмавік». Перевага – він більш стійкий до пошкоджень і РЕБ у порівнянні з китайським дроном. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, а саме військовий», – каже Forbes його розробник. 

Чим особливий український квадрокоптер, скільки коштує та коли його постачатимуть на фронт – читайте в матеріалі Знайомтеся – «Шмавік». Forbes дізнався, що Україна запускає серійне виробництво аналога DJI Mavic.

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