Цьогоріч на фронт уже поставлено 1 млн дронів, більшість із них – українського виробництва – Федоров

У 2024 році на фронт уже поставлено 1 млн дронів, 96% із них –українські, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дрони щодня завдають ударів по техніці та піхоті й уражають стратегічні об’єкти в тилу ворога.

Ключові факти

Учасники оборонного кластеру Brave1 створили вже 3086 розробок – це дрони, РЕБ, роботи, технології на основі штучного інтелекту, засоби звʼязку та інші розробки.

Близько половини цих розробок уже пройшли військову експертизу, понад 220 винаходів відповідають стандартам НАТО.

Паралельно учасники Brave1 створюють інноваційні розробки з десятків інших напрямів. Українські технології надихають весь світ, від міжнародних інвесторів залучили вже $25 млн інвестицій, а до кінця року цифра може сягнути $50 млн, повідомив Федоров.

Контекст

У 2024-му Україна зможе виготовити 1 млн дронів або навіть більше, заявляв віцепремʼєр Михайло Федоров. Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який оголосив план на виробництво Україною 1 млн дронів для ЗСУ, Федоров зазначив, що ця цифра є «достатньо реалістичною».

Крім мільйона FPV-дронів, Україна спроможна виробити в 2024-му більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів із дальністю за 1000 км, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін у грудні 2023 року.

На третьому році повномасштабного вторгнення Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняний дрон назвали «Шмавік». Перевага – він більш стійкий до пошкоджень і РЕБ у порівнянні з китайським дроном. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, а саме військовий», – каже Forbes його розробник.

Чим особливий український квадрокоптер, скільки коштує та коли його постачатимуть на фронт – читайте в матеріалі Знайомтеся – «Шмавік». Forbes дізнався, що Україна запускає серійне виробництво аналога DJI Mavic.