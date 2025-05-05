Україна у квітні скоротила закачування газу до підземних сховищ на 44%

Україна протягом квітня закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 258 млн куб м природного газу, пише ExPro . Порівняно з квітнем минулого року (460 млн куб м) обсяги закачування скоротилися на 44%. Це пов’язано з пізнішим початком сезону закачування, який минулого року стартував 31 березня.

Ключові факти

Україна цьогоріч розпочала закачування газу до підземних сховищ 17 квітня, закачавши до ПСГ 2,1 млн куб м газу. Обсяги закачування газу до сховищ зростали до кінця місяця – до 35 млн куб м 30 квітня, що стало найвищим рівнем з початком цьогорічного сезону закачування.

Станом на початок травня в українських ПСГ зберігалося 5,7 млрд куб м природного газу, сховища заповнені на 18,4%.

Порівняно з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу. Запаси активного газу складають понад 960 млн куб м на 1 травня.

Зазначається, що Україні необхідно помітно збільшити обсяги імпорту природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

Минулого року на початку сезону відбору газу з ПСГ (1 листопада) в українських сховищах зберігалося 12,92 млрд куб м газу. Щоб досягти цього рівня заповнення сховищ, протягом травня-жовтня потрібно закачати 7,2 млрд куб м газу.

Контекст

Внутрішній видобуток залишається зниженим після масованих російських обстрілів у лютому-березні.

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

До атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

За оцінками «Нафтогазу», до початку опалювального сезону Україна має імпортувати до 4,5 млрд куб м природного газу.