Україна у квітні скоротила закачування газу до підземних сховищ на 44%

Україна протягом квітня закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 258 млн куб м природного газу, пише ExPro. Порівняно з квітнем минулого року (460 млн куб м) обсяги закачування скоротилися на 44%. Це пов’язано з пізнішим початком сезону закачування, який минулого року стартував 31 березня.
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Ключові факти
- Україна цьогоріч розпочала закачування газу до підземних сховищ 17 квітня, закачавши до ПСГ 2,1 млн куб м газу. Обсяги закачування газу до сховищ зростали до кінця місяця – до 35 млн куб м 30 квітня, що стало найвищим рівнем з початком цьогорічного сезону закачування.
- Станом на початок травня в українських ПСГ зберігалося 5,7 млрд куб м природного газу, сховища заповнені на 18,4%.
- Порівняно з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу. Запаси активного газу складають понад 960 млн куб м на 1 травня.
- Зазначається, що Україні необхідно помітно збільшити обсяги імпорту природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.
- Минулого року на початку сезону відбору газу з ПСГ (1 листопада) в українських сховищах зберігалося 12,92 млрд куб м газу. Щоб досягти цього рівня заповнення сховищ, протягом травня-жовтня потрібно закачати 7,2 млрд куб м газу.
Контекст
Внутрішній видобуток залишається зниженим після масованих російських обстрілів у лютому-березні.
Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.
До атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.
За оцінками «Нафтогазу», до початку опалювального сезону Україна має імпортувати до 4,5 млрд куб м природного газу.
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