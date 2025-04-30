Ціна на газ в Україні вперше за рік вища, ніж у Європі

Ціни на природний газ в Україні у вівторок, 29 квітня, вперше за майже рік перевищили спотові ціни на газ у Європі, пише ExPro 30 квітня. Зазначається, що газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту.

Ключові факти

Згідно з котируваннями Natural gas ExPro, ціни на ресурс квітня (UA-VTP-CM) в Україні у вівторок становили близько 19 150 грн/тис. куб м (з ПДВ) або €31,8/МВт·год, в той час як спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили €31,5/МВт·год.

Таким чином вперше з 1 травня 2024 року ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув €0,3/МВт·год на користь українських цін.

Різниця не враховує вартість транспортування газу до України.

Ціни на природний газ у Європі протягом останнього тижня знижувалися на фоні теплої погоди та стабільних постачань газу.

Водночас, газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, в тому числі від державних компаній, як «Нафтогаз» та «Оператор ГТС України». З іншої сторони, обсяги пропозиції на ринку скоротилися, оскільки «Укрнафта» припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для «Нафтогазу» в рамках ПСО, наголошує видання.

Якщо тенденція збережеться, трейдери можуть розпочати імпорт газу для його реалізації на українському ринку. Весь природний газ у квітні імпортує НАК «Нафтогаз України» – 8,6 млн куб м на добу в останні дні.

Контекст

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги значно зросли. За оцінками «Нафтогазу», до початку опалювального сезону Україна має імпортувати до 4,5 млрд куб м природного газу.