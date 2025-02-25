Україна веде переговори з МВФ про фінансування імпорту газу – «РБК-Україна»

НАК «Нафтогаз України» веде перемовини з МВФ про отримання коштів на імпорт газу, пише «РБК-Україна» із посиланням на джерела. На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

Ключові факти

Перемовини про фінансування імпорту були проведені керівництвом компанії 21 лютого. За даними видання, обговорюються не конкретні суми, а обсяги газу, на який потрібні гроші.

«На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів газу», – сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів.

У МВФ поки що не дали відповіді на прохання НАК, водночас представники місії були здивовані таким проханням, оскільки під час минулого перегляду програми в грудні 2024 року питання необхідності збільшення імпорту газу не порушувалося, сказали джерела.

Контекст

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, писало агентство Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Джерело зазначило, що запаси газу в сховищах України невеликі, проте при запланованому імпорті та власному видобутку газу країна зможе пережити опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без запровадження будь-яких обмежень для промисловості та домогосподарств.