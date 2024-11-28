Україна вичерпала квоту експорту кукурудзи до ЄС

Україна вже вичерпала граничний експортний ліміт кукурудзи до Європейського Союзу. Про це повідомили аналітики Barva Invest 28 листопада. Це може спонукати ЄС до запровадження обмежень на імпорт кукурудзи з України.

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За розрахунками Eurostat – COMEXT, на сьогодні експорт становить 10,820 млн тонн, що залишає ще 374 тис. тонн до вичерпання ліміту в 11,194 млн тонн. Однак, за розрахунками Barva Invest, фактичний експорт уже досяг 12,216 млн тонн, перевищуючи ліміт на 1,022 млн тонн.

ЄС може обмежити імпорт, але, ймовірно, усе зведеться до зменшення експортного ліміту на 2025 рік при збереженні нульової тарифної ставки, вважають у Barva Invest.

Контекст

У червні 2022 року ЄС скасував тарифи та квоти на імпорт української агропродукції, щоб підтримати економіку України та забезпечити постачання в країни, що розвиваються. Проте сусідні країни, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, невдовзі запровадили односторонні обмеження на українські товари через скарги фермерів на перенасичення ринку, що порушувало правила ЄС.

Попри це, у травні 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною до червня 2025 року. Нові умови включають механізм «екстреного гальмування», який дозволяє вводити обмеження, якщо імпорт окремих продуктів, таких як кукурудза, мед чи мʼясо птиці, перевищить середні обсяги попередніх років.

Єврокомісар Януш Войцеховський заявив, що у разі перевищення квот ЄС може знову ввести мита на імпорт цих товарів. Такі мита знижують конкурентоспроможність продукції, що може негативно позначитися на українських виробниках та економіці загалом.