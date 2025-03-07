Україна вперше застосувала французькі Mirage-2000 для відбиття російської атаки

У ніч на 7 березня під час відбиття російського удару по Україні застосовувалися F-16 і вперше французькі Mirage-2000, які місяць тому прибули в Україну. Про це повідомили у Повітряних Силах.

Деталі

Для відбиття російської атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони та винищувальну авіацію.

Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 261 ворожу ціль: 67 ракет, серед яких 35 Х-101/Х-55см, 8 Калібр, 3 Іскандер-М/KN-23, 4 С-300, 8 Х-59/69, а також 194 БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори.

За даними Повітряних сил, станом на 10:00 підтверджено знищення 134 цілей: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см, 8 Калібр, 1 Х-59/69 і 100 ударних Shahed. Ще близько 10 ракет не досягли цілей і не враховані в статистиці збитих.

Крім того, 86 безпілотників-імітаторів втратили локаційно без негативних наслідків для України.

Контекст

Винищувач Mirage 2000, розроблений французькою компанією Dassault у 1970-х, пройшов численні оновлення. У 2024 році президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передачу цих літаків Україні, а в жовтні МЗС Франції уточнило, що перші надійдуть на початку 2025-го разом із навчанням пілотів.

За даними ЗМІ, перша партія включає три Mirage 2000-5 із ракетами Scalp і бомбами AASM, хоча Україна запросила 12. Експерти зазначають, що ці літаки застаріли порівняно з Rafale, але їхня перевага – сумісність із далекобійними Scalp, на відміну від F-16.

6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про прибуття перших Mirage 2000 в Україну.