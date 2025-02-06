«Міраж» для ЗСУ. Французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України. На що вони здатні

Україна отримала перші французькі бойові літаки Mirage-2000. Яку роль вони гратимуть у війні проти Росії? (Оновлений текст від 14 лютого 2024-го)

Розмови про те, що Україна хоче отримати французькі «Міражі» почались ще на початку 2024 року. Київ просив модифікацію «D», однак у червні 2024-го президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надати навіть більш модернову експортну версію – Mirage 2000-5.

Навчання українських льотчиків і техніків почалось у Франції минулого літа. Про прибуття першої партії до України повідомив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню 6 лютого 2025-го. Літаки оснащені новою технікою, системами РЕБ та вогню «повітря-земля», відзначав раніше міністр.

Точна кількість літаків для України офіційно не повідомлялось. Однак у французьких медіа лунало, що перша партія складатиметься з трьох бортів, а всього Україна просила 12.

На що здатні Mirage 2000 та як допоможуть українській авіації?

Французький «Міраж»

Винищувач Mirage 2000 було створено ще в 1970-х роках французькою компанією Dassault. Відтоді пережив низку модифікацій.

Версія Mirage 2000N, яка з’явилася в 1986 році, була здатна нести крилаті ракети з ядерною боєголовкою. На її основі пізніше розробили версію винищувача Mirage 2000D – уже для конвенційної зброї. Французька армія експлуатує її з 1994 року.

Характеристики бомбардувальника Mirage 2000D. Фото інфографіка Forbes Ukraine

Всього Dassault виробила 86 версій D літака, зазначає Defense Express. На 2023 рік Франція мала у флоті 65 одиниць Mirage 2000D, за даними Military Balance.

Французькі винищувачі Mirage 2000 є дещо застарілими літаками. Франція поступово переходить на сучасніші Rafale, каже Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ. «Він [Mirage 2000. – Ред.] може нести ракети Storm Shadow та Scalp. Це головний їхній козир», – додає він.

Вартість Mirage 2000D оцінити важко, оскільки саме цю версію Франція не експортувала. Серед свіжих прикладів: Індонезія планувала купити у Катара за $790 млн 12 вживаних Mirage 2000-5. Ціна – близько $65,8 млн за одиницю.

Пілоти ВПС Франції готуються до посадки на Mirage 2000D під час повітряних навчань «Гаруда III» на авіабазі Калайкунда, приблизно в 130 км на південний захід від Калькутти, 21 лютого 2007 року. Фото Getty Images

Заміна Су-24М? Як Mirage 2000 зможуть використовувати ЗСУ

Головна та єдина раціональна роль Mirage 2000 для України – це запуск далекобійних крилатих ракет Scalp або подібних до них Storm Shadow по цілях у російському тилу, пояснюють опитані Forbes військові експерти. Літак був спеціально «заточений» під них. Американські F-16, які ЗСУ можуть скоро отримати, до цих ракет не прилаштовані.

Літак у версії Mirage 2000-5 (який отримає Україна), як і у версії D, може бути легко прилаштований для запуску ракет SCALP, Storm Shadow, бомб AASM, зазначає профільне видання WarZone. Версія 2000-5 може надати й додаткові переваги для українських повітряних сил: просунутіші ракети класу «повітря-повітря» MICA та здатність відстежувати більше цілей одночасно.

SCALP на заводі MBDA у Франції Фото Getty Images

Зараз Scalp та Storm Shadow запускають модифіковані радянські бомбардувальники Су-24М. Цих літаків у ЗСУ мало. За даними Military Balance, на 2023 рік Україна мала лише п’ять таких літаків і дев’ять – у розвідувальній версії Cу-24МР, каже головред Defense Express Олег Катков. «Є ще питання льотного стану, де брати двигуни до Су-24М», – додає він.

Україні було б достатньо однієї ескадрильї Mirage 2000 для далекобійних ударів, каже Романенко. Це – 12 літаків.

Mirage 2000 також може скидати керовані авіабомби AASM. Їх Франція обіцяє постачати Україні по 50 штук на місяць. Дальність ураження цих бомб – до 60–70 км, а бойова частина – 125, 250, 500 та 1000 кг.

Але, ймовірніше, AASM скидатимуть радянські МіГ-29, вважає Катков. Їх уже прилаштували до схожих американських керованих авіабомб JADM-ER. «Немає сенсу ризикувати [поблизу фронту] Mirage 2000, носієм Scalp», – пояснює він.

Керована авіабомба AASM Фото Safran Electronics & Defense

Mirage 2000D проєктували як винищувач-бомбардувальник. У російсько-українській війні літак не зможе грати роль винищувача, каже Романенко. Він має зброю класу «повітря–повітря» з дальністю лише до 50 км. Цього недостатньо для сучасного повітряного бою.

«Міражі» жодним чином не підмінятимуть F-16, каже Романенко. Вони виконуватимуть різні бойові завдання. «Основне завдання F-16 – боротися з російською авіацією і для завдань протиповітряної оборони. Mirage 2000 – далекобійні удари Scalp і, можливо, частково ППО», – акцентує він.

Кращим варіантом за Mirage-2000 могли б стати шведські Gripen. «Вони теж можуть запускати Scalp і Storm Shadow. Але сучасніші й могли б грати роль винищувача», – зауважує Романенко.

Французькі механіки встановлюють ракети на Mirage 2000D на базі НАТО в Кандагарі, 15 серпня 2009 року. Фото Getty Images

Які можуть виникнути труднощі з Mirage 2000D

Mirage 2000 може використовувати навігаційну та зв’язкову систему зразка НАТО, працювати із західними літаками далекої розвідки AWACS, каже Романенко.

Проблемними можуть стати два моменти на думку авіаексперта.

Інфраструктура. Обслуговування Mirage 2000 відрізняється від F-16, під які Україна готує аеродроми. У французького літака – інше обладнання, двигун, радіоелектроніка, озброєння. «Для нього треба буде переобладнувати техніко-експлуатаційну частину, де виконується обслуговування і поточні ремонти літаків», – пояснює Романенко.

Обслуговування Mirage 2000 відрізняється від F-16, під які Україна готує аеродроми. У французького літака – інше обладнання, двигун, радіоелектроніка, озброєння. «Для нього треба буде переобладнувати техніко-експлуатаційну частину, де виконується обслуговування і поточні ремонти літаків», – пояснює Романенко. Навчання пілотів. Українські льотчики, які освоїли F-16, можуть переходити на інший американський літак місяців за три, каже Романенко. Але на Mirage 2000 треба більше часу, бо це – інше обладнання.

Якщо Франція погодиться надати Україні Mirage 2000, терміни постачання можуть складати від шести місяців з моменту початку навчання пілотів, вважає Романенко.

Оптимістичний сценарій: якщо підготовка пілотів почалася заздалегідь, літаки можуть прибути й за кілька місяців, каже Катков. Інакше строки затягнуться на рік-півтора.