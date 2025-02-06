«Міраж» для ЗСУ. Французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України. На що вони здатні

Україна отримала перші французькі бойові літаки Mirage-2000. Яку роль вони гратимуть у війні проти Росії? (Оновлений текст від 14 лютого 2024-го)
Розмови про те, що Україна хоче отримати французькі «Міражі» почались ще на початку 2024 року. Київ просив модифікацію «D», однак у червні 2024-го президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надати навіть більш модернову експортну версію – Mirage 2000-5.
Навчання українських льотчиків і техніків почалось у Франції минулого літа. Про прибуття першої партії до України повідомив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню 6 лютого 2025-го. Літаки оснащені новою технікою, системами РЕБ та вогню «повітря-земля», відзначав раніше міністр.
Точна кількість літаків для України офіційно не повідомлялось. Однак у французьких медіа лунало, що перша партія складатиметься з трьох бортів, а всього Україна просила 12.
На що здатні Mirage 2000 та як допоможуть українській авіації?
Французький «Міраж»
Винищувач Mirage 2000 було створено ще в 1970-х роках французькою компанією Dassault. Відтоді пережив низку модифікацій.
Версія Mirage 2000N, яка з’явилася в 1986 році, була здатна нести крилаті ракети з ядерною боєголовкою. На її основі пізніше розробили версію винищувача Mirage 2000D – уже для конвенційної зброї. Французька армія експлуатує її з 1994 року.
Всього Dassault виробила 86 версій D літака, зазначає Defense Express. На 2023 рік Франція мала у флоті 65 одиниць Mirage 2000D, за даними Military Balance.
Французькі винищувачі Mirage 2000 є дещо застарілими літаками. Франція поступово переходить на сучасніші Rafale, каже Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ. «Він [Mirage 2000. – Ред.] може нести ракети Storm Shadow та Scalp. Це головний їхній козир», – додає він.
Вартість Mirage 2000D оцінити важко, оскільки саме цю версію Франція не експортувала. Серед свіжих прикладів: Індонезія планувала купити у Катара за $790 млн 12 вживаних Mirage 2000-5. Ціна – близько $65,8 млн за одиницю.
Заміна Су-24М? Як Mirage 2000 зможуть використовувати ЗСУ
Головна та єдина раціональна роль Mirage 2000 для України – це запуск далекобійних крилатих ракет Scalp або подібних до них Storm Shadow по цілях у російському тилу, пояснюють опитані Forbes військові експерти. Літак був спеціально «заточений» під них. Американські F-16, які ЗСУ можуть скоро отримати, до цих ракет не прилаштовані.
Літак у версії Mirage 2000-5 (який отримає Україна), як і у версії D, може бути легко прилаштований для запуску ракет SCALP, Storm Shadow, бомб AASM, зазначає профільне видання WarZone. Версія 2000-5 може надати й додаткові переваги для українських повітряних сил: просунутіші ракети класу «повітря-повітря» MICA та здатність відстежувати більше цілей одночасно.
Зараз Scalp та Storm Shadow запускають модифіковані радянські бомбардувальники Су-24М. Цих літаків у ЗСУ мало. За даними Military Balance, на 2023 рік Україна мала лише п’ять таких літаків і дев’ять – у розвідувальній версії Cу-24МР, каже головред Defense Express Олег Катков. «Є ще питання льотного стану, де брати двигуни до Су-24М», – додає він.
Україні було б достатньо однієї ескадрильї Mirage 2000 для далекобійних ударів, каже Романенко. Це – 12 літаків.
Mirage 2000 також може скидати керовані авіабомби AASM. Їх Франція обіцяє постачати Україні по 50 штук на місяць. Дальність ураження цих бомб – до 60–70 км, а бойова частина – 125, 250, 500 та 1000 кг.
Але, ймовірніше, AASM скидатимуть радянські МіГ-29, вважає Катков. Їх уже прилаштували до схожих американських керованих авіабомб JADM-ER. «Немає сенсу ризикувати [поблизу фронту] Mirage 2000, носієм Scalp», – пояснює він.
Mirage 2000D проєктували як винищувач-бомбардувальник. У російсько-українській війні літак не зможе грати роль винищувача, каже Романенко. Він має зброю класу «повітря–повітря» з дальністю лише до 50 км. Цього недостатньо для сучасного повітряного бою.
«Міражі» жодним чином не підмінятимуть F-16, каже Романенко. Вони виконуватимуть різні бойові завдання. «Основне завдання F-16 – боротися з російською авіацією і для завдань протиповітряної оборони. Mirage 2000 – далекобійні удари Scalp і, можливо, частково ППО», – акцентує він.
Кращим варіантом за Mirage-2000 могли б стати шведські Gripen. «Вони теж можуть запускати Scalp і Storm Shadow. Але сучасніші й могли б грати роль винищувача», – зауважує Романенко.
Які можуть виникнути труднощі з Mirage 2000D
Mirage 2000 може використовувати навігаційну та зв’язкову систему зразка НАТО, працювати із західними літаками далекої розвідки AWACS, каже Романенко.
Проблемними можуть стати два моменти на думку авіаексперта.
- Інфраструктура. Обслуговування Mirage 2000 відрізняється від F-16, під які Україна готує аеродроми. У французького літака – інше обладнання, двигун, радіоелектроніка, озброєння. «Для нього треба буде переобладнувати техніко-експлуатаційну частину, де виконується обслуговування і поточні ремонти літаків», – пояснює Романенко.
- Навчання пілотів. Українські льотчики, які освоїли F-16, можуть переходити на інший американський літак місяців за три, каже Романенко. Але на Mirage 2000 треба більше часу, бо це – інше обладнання.
Якщо Франція погодиться надати Україні Mirage 2000, терміни постачання можуть складати від шести місяців з моменту початку навчання пілотів, вважає Романенко.
Оптимістичний сценарій: якщо підготовка пілотів почалася заздалегідь, літаки можуть прибути й за кілька місяців, каже Катков. Інакше строки затягнуться на рік-півтора.
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