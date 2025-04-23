«Пошук шляхів до припинення вогню». Єрмак розповів, над чим працюватимуть дипломати в Лондоні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Лондона для зустрічей із представниками США та ЄС. Про це Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 23 квітня. На зустрічі планують обговорити «шляхи до повного припинення вогню».

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«Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям», – написав Єрмак.

Делегація України планує обговорити з міжнародними партнерами «шляхи до повного припинення вогню як першого кроку до врегулювання конфлікту».

Українська сторона хоче підтвердити, що не перешкоджає мирному процесу, зазначив голова Офісу президента.

Контекст

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила «мирний план» для України та Росії із семи пунктів. Він не передбачає чітких безпекових гарантій і дозволяє РФ утримати більшість окупованих українських територій, написав The Telegraph із посиланням на джерела. План планували розглянути 23 квітня в Лондоні.

Водночас Axios з посиланням на джерела повідомив, що Україна планує обговорити з командою Дональда Трампа 30-денне припинення вогню замість так званого «мирного плану». Саме це могло стати причиною відмови від поїздки до Лондона держсекретаря США Марко Рубіо. Після цього Sky News повідомив, що заплановане на 23 квітня обговорення «мирного плану» у Лондоні відклали.