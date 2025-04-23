Один з пунктів «мирного плану» Трампа дозволяє Росії зберегти захоплені території України – The Telegraph

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила «мирний план» для України та Росії із семи пунктів. Він не передбачає чітких безпекових гарантій і дозволяє РФ утримати більшість окупованих українських територій. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела. План розглянуть 23 квітня в Лондоні. Українські посадовці скептично ставляться до можливості його прийняття.

Деталі

Пропозиція включає офіційне визнання США суверенітету Росії над Кримом і фактичне визнання контролю над іншими окупованими територіями, що заморозить лінію фронту, дозволивши Росії утримати більшість захоплених земель, повідомили співрозмовники видання.

Водночас Росія, за планом Трампа, має поступитися двома невеликими районами, зокрема в Херсонській області, ще Україна має отримати доступ до гирла Дніпра.

Передбачається, що Запорізька АЕС перейде під американський контроль, а американські компанії отримають доступ до українських ресурсів.

План передбачає негайне припинення вогню, прямі переговори між Україною та Росією (на що Зеленський попередньо погодився) та відмову України від членства в НАТО, хоча приєднання до ЄС залишається можливим. Європейські країни зможуть розгорнути сили для стримування Росії, але США не гарантують підтримку цього.

План передбачає зняття санкцій з Росії та співпрацю в енергетиці, що суперечить позиції Великої Британії, зокрема щодо підтримки вступу України до НАТО та гарантій безпеки, наголосило видання.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог планує отримати згоду України на цей план у середу, після чого Стів Віткофф представить його Путіну в Москві, пише видання.

Для України цей план є складним, адже вона втрачає території без гарантій безпеки від США, говорять аналітики. Київ висловлює скептицизм щодо прогресу в переговорах, а Путін може не погодитися навіть на незначні територіальні поступки.

Контекст

17 квітня в Парижі відбулися переговори щодо завершення російсько-української війни за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Наступний етап заплановано в Лондоні, але спецпосланець США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо не братимуть участі, повідомляє Financial Times. Переговори очолить представник Трампа Кіт Келлог.

19 квітня New York Post із посиланням на джерела повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав американську мирну пропозицію, обговорену в Парижі. Умєров спростував це в інтерв’ю Sky News, наголосивши, що його офіс не ухвалює політичних рішень. Українська влада назвала переговори «новим форматом», не розкриваючи деталей. Пропозиція США передбачає визнання Криму частиною Росії та відмову від питання вступу України до НАТО, пише WSJ.

Чи дійсно Офіс президента може на це погодитися? Forbes Ukraine порівняв інсайди західних медіа з «червоними лініями» української влади. Росія поки не демонструє готовності до угоди, відкладаючи ініціативи Трампа щодо припинення вогню. Віткофф планує представити остаточну версію угоди, можливо, зі скороченням санкцій.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, на якій наполягають Трамп і Зеленський. Того ж дня Трамп анонсував оприлюднення свого мирного плану, який може включати розміщення європейських військ для забезпечення припинення вогню, повідомляє The New York Post.